Schüler auf Kulturpfaden

Lüdenscheid - Besuch bekommt Stadtarchivar Tim Begler Mittwochvormittag. Zu Gast sind Neuntklässler des Bergstadt-Gymnasiums, die sich das Stadtarchiv im Rahmen der „Kulturpfade“ anschauen und dort archivarisch arbeiten.

Seit 2013 besteht seitens des Bergstadtgymnasiums eine Vereinbarung mit der Stadt und ihren kulturellen Einrichtungen, die den Namen „Kulturpfade“ trägt. Ihr Inhalt: BGL-Schüler der Jahrgangsstufen fünf bis zehn besuchen im Laufe dieser Schulzeit jeweils pro Jahr eine Einrichtung als verpflichtender Bestandteil des Unterrichts, der in der Schule vor- und nachbereitet wird. Im vergangenen Februar wurde neben dem Museum/Stadtarchiv, dem Rathaus, der Stadtbücherei, der Städtischen Galerie und dem Kulturhaus auch die Phänomenta offiziell als Partner in das Programm aufgenommen. In der Jahrgangsstufe 5 besuchen die Schüler die Phänomenta als außerschulischem Lernort, in der 6. Klasse die Stadtbücherei, in Klasse 7 Stadtarchiv und Museum mit Anbindung an den Geschichtsunterricht, in der achten Klasse die Galerie, danach das Rathaus und schließlich das Kulturhaus. Für die Schüler bedeutet das Programm „Kulturpfade“ die Begegnung mit Kultur als Pflichtprogramm. Eigens hierfür sind farbenfrohe Kulturpässe für die BGL-Schüler gedruckt worden, die abgestempelt werden, sobald die Einrichtung von der Klasse besucht wurde.

Im Stadtarchiv begegnen die BGL-Schüler Mittwochvormittag und auch am nächsten Mittwoch der Stadtgeschichte. „Ich bin damals an die Idee, Archivarbeit mit Siebtklässlern zu machen, mit Skepsis herangegangen, aber ich muss sagen: Das hat hervorragend geklappt“, lobt Stadtarchivar Tim Begler das Interesse seiner jungen Besucher, „den Neuntklässlern werden wir jetzt Dokumente der Nachkriegszeit und der Wiedergutmachung vorlegen.“ Zunächst steht für die Schüler eine kurze Führung auf dem Programm, anschließend die Beschäftigung mit den entsprechenden Unterlagen im Stadtarchiv, die dann im Unterricht weiterbearbeitet werden.

Der Stadtarchivar weist drauf hin, dass Mittwochvormittag und auch in den Vormittagsstunden des 5. Julis das Archiv für den Publikumsverkehr geschlossen bleibt.