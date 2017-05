Mädchen-Team vom Scholl holt Junior-Vizemeister-Titel

Avelina Rybinski, Marie Kristin Buchmüller, Anna Schulte und Katharina Ferreira (von links) vom Team „White Rabbit“ sicherten sich den Junior-Vizemeister-Titel bei der Deutschen Meisterschaft „Formel 1 in der Schule“ in Neckarsulm.

Lüdenscheid - Für den ersten Platz hat es nicht ganz gereicht, aber für den zweiten: Das Team „White Rabbit“ des Geschwister-Scholl-Gymnasiums kehrte am Samstag mit dem Junior-Vizemeister-Titel (11 bis 14 Jahre) von der Deutschen Meisterschaft „Formel 1 in der Schule“ aus Neckarsulm zurück.

Und damit nicht genug: Auch über Urkunden für die beste Konstruktion, den besten Teamstand sowie für das beste Mädchenteam durften sich Marie Kristin Buchmüller, Anna Schulte, Katharina Ferreira und Avelina Rybinski freuen.

Am frühen Freitagmorgen ging es für die Mädchen und ihre Mentoren der SIHK sowie dem gesamten Equipment in Richtung Audi-Forum. Nach einer Führung begannen die Acht- und Neuntklässlerinnen mit dem Aufbau ihres Standes. „Das hat auch gut geklappt, obwohl es für die acht Junior- und 15 Senior-Teams vom Platz her etwas beengt war“, erzählten die Schülerinnen.

Ernst wurde es dann am Samstag: Nach einer Begehung des neu konstruierten Boxenstandes durch die Jury sowie einer achtminütigen Präsentation ging es für die „White Rabbits“ dann ins Rennen gegen ein niedersächsisches Team. Auch wenn der Sieg knapp verpasst wurde, freuten sich die Schülerinnen trotzdem über ihren Erfolg – und mit ihnen Schulleiterin Michaela Knaupe und Dr. Stefan Glocke als betreuender Lehrer. Wenn alles passt, soll es für Katharina Ferreira und Anna Schulte mit „Formel 1 in der Schule“ auch weitergehen – aus Altersgründen dann in der Senior-Wertung. „Wir würden gerne weitermachen, auch wenn es sehr zeitintensiv ist.“

Und vielleicht gelingt dann ja sogar die Weiterleitung zur Weltmeisterschaft, die in diesem Jahr gleich zwei Teams aus dem Rennstall der SIHK gelungen ist, denn: Deutscher Meister wurde das Team „celerity.team“ vom Märkischen Gymnasium in Iserlohn, das Deutschland nun bei der Weltmeisterschaft im September in Kuala Lumpur vertreten wird. Neben den Iserlohnern hat sich auch das SIHK-Team „Evolve“ vom Hagener Fichte-Gymnasium mit dem 3. Platz qualifiziert. „Das ist das bisher beste Ergebnis, das wir als SIHK eingefahren haben. Dass sich gleich zwei unserer Teams für die WM qualifizieren, zeigt, wie gut die Schüler mit ihren Mentoren – auch in Kooperation mit vielen heimischen Unternehmen – in den vergangenen Monaten gearbeitet haben. Und es zeigt, dass wir die Talente von morgen hier in der Region haben“, so Desirée Jacobi von der SIHK.