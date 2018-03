Six4Jazz spielt virtuos im Stock

Lüdenscheid - Wohltemperiertes Gastspiel von „Six4Jazz“ beim Jazzclub im Stock: Star des Abends war „Knipsy Lady“, eine offenbar von der Band engagierte junge Fotografin, die in abenteuerlicher Choreografie auf der Bühne herumwanderte, um Nahaufnahmen zu machen. Das störte zum Auftakt viele Zuhörer ganz gewaltig.

Musikalisch hatte Six4Jazz feine Jazzsongs, Swing, Latin und ein wenig Blues mit im Gepäck. Da ging es durchaus lebendig zu, wenn der gesteckte Rahmen, Wohldosiertes aus den 30er-, 40er- und 50er-Jahren, gelegentliche Ausritte in jüngere Zeiten inbegriffen, mit bedacht wird. Die Formation Six4Jazz bot über weite Strecken ein warmes Klangbild, setzte im Kopf den Eindruck von gepflegtem Barjazz, Swing in der Hotellobby frei.

Diesem breiter Masse vermittelbaren Jazz haben sich nahezu alle Größen der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg bis hin in die 70er- Jahre bedient. Auffallend an Six4Jazz ist das Spielvermögen der beiden Bläser. Auch wenn da viel vom Blatt in die Improvisationen strömte – Saxofonist Winfried Jung legte bärenstark intonierte Soli mit bisweilen verblüffender Linie auf. Ein Riesenauftritt. Trompeter Jan Schürfeld begann sehr zurückhaltend, legte mit zunehmender Dauer des Abends Spielfreude an den Tag, fand immer mehr zu kontrastreichem Spiel und kleinen virtuosen Ausritten. Exzellentes Zusammenspiel auch mit dem Saxofonisten.

Der versierte Hans Reumann (Gitarre), Daniel Halbe am Schlagzeug und Bassist Werner Huppert rundeten das Klangbild ab. Gleiches galt für Uli Kuhn (Vibes, Percussion). Sängerin Eike Sophia Sten stand für Eleganz in der Stimmführung, feines Timbre, ausdrucksvollen Gesang und gebremste Leidenschaft am Mikrofon. Stark: „Night and Day“, „Just the Two of Us“. Das englischsprachige „The Girl from Ipanema“ als beruhigtes Spielfeld für Stimme hatte Glanz.