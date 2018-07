Purple Eyes rockt den Sternplatz

Lüdenscheid - Ungeachtet der schweißtreibenden Temperaturen gab Front- und Showmann Dirk Gerlach am Donnerstagabend auf dem Sternplatz alles: Purple Eyes waren für den zweiten Akt des Kult-Park-Festivals im Herzen der Stadt geladen und hatten Hardrock der 70er-Jahre im Gepäck.

Bereits im Januar hatten die Urgesteine aus dem Ruhrgebiet im Stock gezeigt, dass sich's mit ihnen prächtig feiern lässt. „Danke Oli, dass wir wiederkommen durften“, hieß es von der Bühne Richtung Veranstalter Oliver Straub. Cheap Tricks „I want you to want me“ oder „ Davy’s on the Road Again“ – den Mikrofonständer schwingend zeigte Gerlach von Beginn an keine Berührungsängste mit der abendlichen Hitze.

Gut mit kalten Getränken versorgt, spendeten die zumeist älteren Gäste vor der Bühne reichlich Applaus.

Am Freitagabend erwarten die Fans des Kult-Park-Festivals auf dem Sternplatz gleich drei Bands – ab 19 Uhr und bei freiem Eintritt. Quasimono ist eine progressive Groove-Metal-Band aus dem Sauerland. Ihre Musik setzt sich aus groovigen und progressiven, komplexeren Riffs zusammen, wodurch eine Mischung für jeden Fans der etwas härteren Musik geschaffen wird. Vocuz kommt mit alternativem Rock und deutschen Texten. Die Texte der vierköpfigen Band aus Dortmund und Unna beschreiben unverblümt genau diese Momente, so heißt es seitens des Veranstalters, „in denen wir am stärksten spüren, dass wir leben. In Zeiten der Brüche und Umbrüche mit beiden Füßen dicht am Abgrund, doch keiner will springen.“