Hazefeld singt im Lönneberga

Lüdenscheid - Hazefeld ist das zweite Projekt des Halveraner Musikers Robin Brunsmeier. Während seine Formation Binyo vor allem im Singer-Songwriter- und Pop-Bereich angesiedelt ist, serviert er mit Hazefeld zusammen mit Sebastian „BassTea“ Kreinberg waschechten Hip Hop, ebenfalls mit deutschen Texten.

Bei ihrem Konzert im Lönneberga hatten die beiden den Saxofonisten Rudolf F. Nauhauser mitgebracht, der festes Mitglied der Formation Binyo ist und auch mit Hazefeld regelmäßig auf der Bühne steht. Inhaltlich unterscheiden sich die Hazefeld-Songs gar nicht so sehr von denen der Band Binyo.

Auch hier geht es oft um die schönen, aber auch die schwierigen Seiten des Lebens. Wie bei vielen Binyo-Songs schleichen sich auch bei Hazefeld nicht selten Reggae-Elemente ein, so zum Beispiel bei „6 Fuß“, in dem es um die Frage geht, welcher scheinbar gute Freund mit dem berühmten Messer in der Hand bereits „hinterm Rücken“ lauern könnte.

Dass die Musiker an ihrer Heimat, dem Halveraner Ortsteil Heesfeld (der auch für den Bandnamen Pate stand) sehr hängen und sie ihn, egal wo sie sich aufhalten, immer im Herzen tragen, brachten sie im Lönneberga mit ihrem „Heimatlied“ zum Ausdruck. Dass die Liebe nicht nur durch die rosarote Brille gesehen werden sollte, thematisierten Hazefeld in ihrem Song „Der Virus“. Eine echte Empfehlung für eine Single-Auskopplung aus dem Hazefeld-Debüt-Album, das die Musiker derzeit planen, ist schließlich „La Ola“, ein Ohrwurm mit eingängigem Refrain, der einfach überall für beste Stimmung sorgt.