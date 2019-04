"Forest for Future!" Schüler demonstrieren in Lüdenscheider City für mehr Klimaschutz

Lüdenscheid – Es war laut und bunt: Am Mittwoch ging in der Innenstadt die bisher wohl spektakulärste Lüdenscheider Schüler-Aktion für den Klimaschutz über die Bühne. Die Lüdenscheider Klimaschützer sind dabei schon länger aktiv als die Bewegung "Fridays for Future".

Rund 150 Kinder und Jugendliche der Schule an der Höh zogen mit ihren Lehrern vom Loher Wäldchen über Wilhelmstraße und Sternplatz bis zum Eselsrücken an der oberen Altenaer Straße, wo die Pflanzung von drei Obstbäumen anstand. Das Motto der Aktion „forestforfuture“ (Wald für die Zukunft).

Polizei gibt Schülern Geleitschutz

Die Polizei gab dem mit Spruchbändern und Musikanlage ausgerüsteten Tross Geleitschutz. Aus den Boxen drang mitten im April der Weihnachtsklassiker „White Christmas“. Damit wollten die Schüler mahnen, dass es angesichts der Erderwärmung mit schneereichen Wintern weltweit bald vorbei sein könnte.

Förderschüler zeigen Einsatz für Klimaschutz

Es war nicht das erste Mal, dass die Förderschüler von der Höh Initiative in Sachen Klimaschutz zeigten. So haben sie in der Vergangenheit immer wieder Bäume an ihrer Schule oder auch am Stilleking vor den Toren der Stadt gepflanzt.

Botschaft war unübersehbar: "Rettet die Welt!"

Der Auftritt am Mittwoch in der City sprengte den bisherigen Rahmen aber deutlich. Vom Loher Wäldchen setzte sich der Demonstrationszug Richtung Fußgängerzone in Bewegung. Die Schüler verteilten Flyer, die Passanten staunten. Die Botschaft war dabei unübersehbar. „Rettet die Welt“ und „Pflanzt Bäume“ stand da auf den Transparenten. Oder auch: „Verbrennt keine Kohle mehr.“

Neue Bäume gepflanzt

Immer wieder also die Forderung, neue Bäume zu setzen. Genau das taten die Mädchen und Jungen dann auch am verkehrsreichen Eselsrücken, dem Ziel des Demonstrationszuges. Drei junge Obstbäume fanden dort den Weg ins Erdreich.

Bürgermeister packt bei Pflanzung mit an

Die Natur-Spezialisten von der Heesfelder Mühle in Halver hatten die Gewächse mitgebracht und stellten auch den nötigen Trecker nebst Erdbohrer. Bürgermeister Dieter Dzewas packte bei der Pflanzung ebenfalls mit an. Zuvor hatte er in einer Ansprache die Anliegen der Schüler grundsätzlich unterstützt.

Allerdings nicht ohne daran zu erinnern, dass Lüdenscheid bislang quasi eine klassische Autostadt sei, Fahrradverkehr kaum eine Rolle spiele und Widerstand etwa gegen Windkraft nicht selten sei.

Dzewas: Lüdenscheid ist klassische Autostadt

Gleichwohl glaubt Dzewas für die Zukunft an Elektromobilität aus erneuerbaren Energien. Vor Dzewas hatte Schülervertreter Damian mit einer Rede Akzente gesetzt. Seine Worte: „Wir sind auf einer gefährlichen Insel gefangen. Um uns herum ist Asphalt und Beton. Der Klimawandel bedroht die Erde. Hört auf zu reden, fangt an zu pflanzen.“