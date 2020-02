Wieder Karten zu haben - Diese Bläser denken mit

Lüdenscheid - Es wäre durchaus eng geworden, und die Nachfrage nach Karten ist ungebrochen: Am Freitagabend spielt die Bigband der städtischen Musikschule gemeinsam mit den Bläserklassen des Bergstadt-Gymnasiums im Kulturhaus auf.

Ursprünglich war geplant, im oberen Foyer zu spielen. Allerdings: Schon vor Tagen waren die Plätze für die Zuhörer nahezu ausverkauft.

Jetzt wird umgedacht: Bigband und Bläserklassen ziehen um in den großen Theatersaal. Damit sind wieder jede Menge Karten zu haben, heißt es seitens des Bergstadtgymnasiums. Unter dem Thema „Footprints in Wonderland“ werden ab 19.30 Uhr in gemütlich lockerer Atmosphäre und unter der Leitung von Thomas Wurth Höhepunkte aus der Jazz- Rock- und Popmusik, aber auch „Blues in Latin“ oder „Spain“ gespielt.

Auch Filmmusik wie etwa aus „Alice in Wonderland“ hat die Band im Gepäck. Neben den Solisten der Band sind auch die beiden Sängerinnen Fabienne Schoppmeier und Emily Leitgeb mit Songs von Adele und Nora Jones zu hören. Und die Begegnung mit den Bläserklassen der Jahrgangsstufe 7 des BGL bietet dem musikalischen Nachwuchs Gelegenheit, sein Können zu beweisen.

Eintrittskarten für das „Wonderland“-Konzert sind wieder für 13,20 Euro (ermäßigt 8,80 Euro) an der Theaterkasse des Kulturhauses erhältlich.