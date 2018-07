Wir verlosen Karten zu "Fools Garden" im Kulturhauspark - So machen Sie mit

Lüdenscheid - Am Freitagabend spielt "Fools Garden" im Kulturhauspark - und Sie können dabei sein! Wir verlosen 10 x 2 Eintrittskarten. So machen Sie mit.

"Fools Garden" sind in Lüdenscheid. Ihr Durchbruch-Song "Lemon Tree" von 1995 gehört zu den deutschen Radioklassikern. Doch die 1991 gegründete Band hat noch viel mehr bieten. Zu erleben am Freitag, 3. August, beim Kult-Park-Festival in Lüdenscheid.

Sie kommen u.a. mit den Liedern ihres erst im April erschienenen Albums "Rise and Fall", dem ersten Studiowerk von Fools Garden seit sechs Jahren. Bereits im vergangenen Jahr waren die Musiker zu Gast in Lüdenscheid und spielten an gleicher Stelle ein Konzert.

Auch auf „Lemon Tree“ mussten die Besucher nicht verzichten: „Wir spielen es tatsächlich noch gerne“, sagt Sänger Peter Freudenthaler. Grund genug, die sympathischen Pforzheimer, die auch gern mal für einen Bummel durch die Lüdenscheider Innenstadt zu haben sind, auch für dieses Jahr wieder einzuladen. Und Sie können dabei sein.

