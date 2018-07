Vorverkauf für Fools Garden, Extrabreit, Zoff, Wingenfelder und Freischlader läuft

Im vergangenen Jahr waren die Musiker von Fools Garden so von der Atmosphäre im „Kult.Park“ und der Stadt in Lüdenscheid begeistert, dass sie noch auf der Bühne ankündigten, gerne wieder zu kommen.

Lüdenscheid - 2016 ist Olli Straub angetreten um mit dem „Kult.Park-Festival“ ein Event zu schaffen, das alle Musikrichtungen bedient, das kulturelle Angebot der Region bereichert und neues Aushängeschild für den Märkischen Kreis wird, wie er selbst sagt. Im Jahr des Stadtjubiläums legt er noch eine gewaltige Schippe drauf: Gleich fünf Top Acts hat er für das Festival verpflichtet. Neben Fools Garden werden diesmal Extrabreit, Zoff, Wingenfelder und die Henrik Freischlader Band im „Kult.Park“ auftreten.

Das Festival läuft in diesem Jahr vom 19. Juli bis zum 1. September – und zwar sowohl auf dem Sternplatz als auch im Kulturhauspark. Wie gewohnt werden die Veranstaltungstage von Donnerstag bis Samstag sein. Während für die Konzerte auf der Sternplatz-Bühne der Eintritt frei ist, ist der Vorverkauf für alle fünf Top-Veranstaltungen im Kulturhauspark bereits gut angelaufen, berichtet Straub.

Frisch dazu gekommen ist für Sonntag, 12. August, die Henrik Freischlader Band. Mit dem Bluesgitarristen und Sänger, der als Jazz-Ikone gilt, können sich die Zuschauer, schon einmal auf das Jazzfestival einstimmen, das am 18. August stattfindet – an diesem Wochenende wird der „Kult.Park“ am Freitag und Samstag pausieren. Das Konzert mit Henrik Freischlader findet am Abend nach dem Kinderfest statt.

Der Wechsel von Sternplatz in den Kulturhauspark ist am 2. August – dann werden die Lokalmatadoren von der John Porno Band die bevorstehenden zwei Wochen voller Highlights einläuten. Am Freitag, 3. August, werden dann zum zweiten Mal die Musiker von Fools Garden beim „Kult.Park“-Festival auftreten. Sie haben bereits im vergangenen Jahr zugesagt, wieder nach Lüdenscheid zu kommen, weil es ihnen hier so gut gefallen hat – diesmal mit neuer CD im Gepäck.

Am Samstag, 4. August, sind dann die Jungs von Extrabreit an der Reihe, die in diesem Jahr ihr 40-jähriges Bühnenjubiläum feiern. Eine Woche später geht es dann am Freitag, 10. August, mit Zoff und sicher auch deren Kulthit „Sauerland“ weiter. Am Samstag, 12. August, kommen mit Wingenfelder, das heißt den Brüdern Kai und Thorsten Wingenfelder, die Köpfe der Band Fury In The Slaughterhouse nach Lüdenscheid. Die Veranstaltungen im Kulturhauspark beginnen in der Regel ab 19 Uhr.

Tickets für die Topacts gibt es im Vorverkauf unter anderem im Ticketshop der Lüdenscheider Nachrichten an der Schillerstraße oder über eventim.de für jeweils 21,85 Euro.