Foodtruck-Festival zum Auftakt ins Mega-Wochenende

Von: Leon Malte Cilsik

Teilen

Im vergangenen Jahr war das Foodtruck-Festival laut Oliver Straub noch maßgeblich von Corona geprägt. © CILSIK

Das Street-Foodtruck-Festival auf dem Sternplatz leitet am Freitag ein vollgepacktes Event-Wochenende in Lüdenscheid ein. Über das ganze Wochenende können sich Besucher über ein große Vielfalt an kulinarischen Spezialitäten erfeuen.

Lüdenscheid – Am Sonntag, 7. Mai, – dem Tag der Brückensprengung – wird in Lüdenscheid mit Autoshow, Oldtimer-Rallye, einem umfangreichen Kinderprogramm und Public-Viewing einiges los sein (wir berichteten). Gebührend eingeleitet wird das Event-Wochenende jedoch schon ab Freitag, wenn um 18 Uhr das mittlerweile fest im Lüdenscheider Veranstaltungskalender etablierte Street-Foodtruck-Festival auf dem Sternplatz beginnt.

„Es ist für mich eine Herzensangelegenheit, die Lüdenscheider Innenstadt mit Veranstaltungen dieser Art, so gut ich kann, zu beleben“, sagt Organisator Oliver Straub, der vor diesem Hintergrund auch Gründungs- und Vorstandsmitglied im Verein „Wir für Lüdenscheid“ ist. Seit 2017 organisiert „Oliver Straub – Straub Showtechnik“ daher jährlich – unterbrochen nur von einer Corona-Zwangspause – das Street-Food-Festival auf dem Sternplatz.

Auch in diesem Jahr erwartet Straub wieder rund 15 Foodtrucks, die von Crêpes über Pulled Pork, Flammkuchen, Wild und Pasta bis hin zu indischen Spezialitäten ein breites kulinarisches Angebot bieten sollen. „Es ist eine super Gelegenheit, mal wortwörtlich über den eigenen Tellerrand hinauszublicken und dabei noch gute Musik genießen zu können“, findet Straub, der selbst noch an seiner Speiseliste für das Wochenende feilt. Am Samstag wird von 18 bis 22 Uhr die John Porno Band – mit einem abgeänderten Programm im Vergleich zur gerade zurückliegenden Thekentour – das Festival mit einem Live-Auftritt begleiten.

Besondere Rahmenbedingungen

Dass neben dem Essensangebot mit der Brückensprengung auch die Rahmenbedingungen in diesem Jahr alles andere als alltäglich sind, habe Straub zunächst zögerlich gestimmt: „Noch vor zwei Wochen saßen wir zusammen und haben uns gefragt, ob wir wirklich am Termin festhalten sollen.“ Letztlich sieht er darin aber eher eine Chance für die Anbieter: „Das Public Viewing könnte am Sonntag Tausende Menschen anlocken. Wenn es auch nur einen Bruchteil davon danach noch hungrig in die Innenstadt verschlägt, wäre das für uns ein enormer Erfolg.“ Die eingangs erwähnten Events in der Innenstadt könnten dazu ebenfalls einen Beitrag leisten.

Öffnungszeiten

Am Freitag haben die Foodtrucks von 18 bis 22 Uhr geöffnet, am Samstag von 11 bis 22 Uhr, ab 18 Uhr begleitet von einem Live-Auftritt der John Porno Band. Am Sonntag sind die Öffnungszeiten von 11 bis 18 Uhr, wobei es an diesem Tag bedingt durch die Sprengung noch zu Verzögerungen kommen kann. Auch wetterbedingt seien Anpassungen möglich.