Überfall am Waldrand: Maskierter Mann greift Frau (35) von hinten an

Lüdenscheid - Nach einem Überfall auf eine Passantin am Dickenberg bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

Am Freitagabend fiel eine 35-jährige Lüdenscheiderin an der Fontanestraße im Stadtteil Dickenberg einem unbekannten Gewalttäter zum Opfer.

Die Frau war laut Polizeibericht gegen 21 Uhr mit ihrem Hund in einem Waldstück in der Nähe des Buswendeplatzes unterwegs. Als sie aus dem Wald heraus kam, wurde sie in Höhe der Wertstoffcontainer plötzlich von hinten gepackt und umgerissen.

Die Frau wehrte sich nach Leibeskräften und konnte den Angreifer in die Flucht schlagen. Der Mann floh über die Treppe in Richtung Hölderlinstraße. schlug den Angreifer in die Flucht. Dieser floh über die Treppe in Richtung Hölderlinstraße.

Das Opfer erlitt leichte Verletzungen. Der Täter soll von großer Statur sein, zur Tatzeit trug er ein schwarzes Mundtuch. Hinweise nimmt die Polizei in Lüdenscheid unter Tel. 02351/90990 entgegen.