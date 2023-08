Folgen der A45-Sperrung: Bürgermeister will mehr Radverkehr

Von: Thomas Machatzke

Teilen

Sebastian Wagemeyer Bürgermeister Lüdenscheids © Thomas Machatzke

Dass der Parlamentarische Untersuchungsausschuss (PUA) auch deshalb genau klären soll, was bei der Planung und Verschiebung des Neubaus der Talbrücke Rahmede 2017 schief gelaufen ist, ist nicht nur der Motivation geschuldet, die Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen zu wollen.

Lüdenscheid – Am Ende des Tages geht es auch darum, Fehler genau zu benennen, um sie in Zukunft bei anderen Brücken nicht mehr zu machen.

In diese Stoßrichtung ging die Runde am Mittwoch im Ratssaal in Lüdenscheid auch, als die „Sachkundigen Zeugen“ gefragt wurden, welche Lehren sie aus der Zeit der Brückensperrung ziehen würden. Was also könnte noch besser laufen, wenn tatsächlich noch einmal ein Verkehrskollaps à la Lüdenscheid auftreten sollte?

Die Bürgermeister aus Kierspe und Meinerzhagen, Olaf Stelse und Jan Nesselrath, gaben der Kommunikation in den ersten Monaten der Sperrung der Talbrücke die Note ungenügend. „Kierspe liegt fünf Kilometer zu weit weg von der Brücke. Ich habe alles aus der Zeitung erfahren“, stellte Stelse fest.

Lüdenscheids Bürgermeister Sebastian Wagemeyer zeichnete ein anderes Bild von sehr guter Kommunikation mit den Behörden, und zwar von Anfang an. Überhaupt wirkte der Chef des Brückenbauerbüros für den Moment sehr zufrieden und versöhnlich. „Lüdenscheid ist der Beweis, dass es schnell gehen kann, wenn man will“, stellte Wagemeyer mit Blick auf die Zeit bis zur Fertigstellung des Neubaus im Jahr 2026 fest. Normalerweise, so Wagemeyer, würde ein solcher Neubau viel länger benötigen. Tatsächlich gibt es auch andere Meinungen. Die SIHK erneuerte den Wunsch, dass es noch schneller gehen möge, aber sei’s drum.

Viel zu viele Behörden beteiligt

Für Wagemeyer jedenfalls ist die Lehre unter anderem, dass „wir als Land für solche Fälle viel zu gut organisiert sind“. Es seien viel zu viele verschiedene Behörden beteiligt, die alle bereit gewesen seien zu helfen. „Aber bis da alle Räder ineinandergreifen, das dauert“, sagte Wagemeyer, „deshalb sind wir da manchmal unglaublich langsam. Meine Wahrnehmung ist, dass alle die Sorge haben, Fehler zu machen und verklagt zu werden. Ich würde mir da für die Zukunft einfach mehr Mut wünschen.“

Und da Wagemeyer gerade bei Wünschen war, gab’s noch ein paar mehr. Vom Märkischen Kreis wünscht er sich Amtshilfe in einem Bereich, den er nicht näher benannte, weil die Verwaltung im Lüdenscheider Rathaus (hohe Belastung durch Corona, Brücke, Ukraine-Krieg, hoher Krankenstand) absolut am Limit sei, zumal sich auch die Bemühungen der Lüdenscheider Verwaltung um neues Personal ähnlich schwierig gestalten wie beim Klinikum und den Unternehmen der Region. Von Land und Bund wünschte sich Wagemeyer auch Hilfe – und zwar ganz konkret personelle Ressourcen für die ganzheitliche Planung des Radverkehrs für die Region. „Hier müssen wir die Krise als Chance sehen. Wir dürfen die vielen kaputten Straßen nicht einfach nur sanieren“, sagte Wagemeyer. Er wünscht sich, dass nach der Sanierung auch stets ein Mehrwert für die Radfahrer entstehen soll. Dass wird seine Abteilung Verkehrsplanung nicht leisten können, für die die Suche nach Verstärkungen zuletzt erfolglos gewesen ist. Diese Verstärkungen sollen nun auf Zeit Bund und Land liefern.

Last but not least geht es dem Bürgermeister für die Region um den Bildungsstandort: Fachhochschule, Transformationsinstitut. Forderungen, die nicht neu waren am Mittwoch im Ratssaal. All das nahmen die Mitglieder des PUA mit nach Düsseldorf. Nicht, um direkt Abhilfe zu schaffen, wohl aber, damit sie es irgendwann im Hinterkopf haben, wenn es um das eine oder andere Thema gehen sollte im Landtag, wenn mögliche Hilfen – personell oder finanziell – konkreter werden sollten.