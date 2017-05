Förderschulen: Kreis wartet erst einmal ab

Die Friedenschule in Lüdenscheid.

Lüdenscheid - Abwartend reagieren die Verantwortlichen beim Märkischen Kreis zu der Absicht von CDU und FDP, mögliche weitere Schließungen von Förderschulen zu stoppen:

„Das sind bisher nur Absichtserklärungen innerhalb der Koalitionsverhandlungen. Erst wenn konkrete Gesetze mit entsprechenden Erlassen vorliegen, können wir sehen, wie wir darauf reagieren müssen“, betonte auf LN-Anfrage Hendrik Klein, Pressesprecher des Märkischen Kreises.

Es stehe der Beschluss des Kreistages, alle Standorte der Förderschulen im Kreis zu erhalten, was aber nicht für die Schulen gelte. Die abgewählte Rot-Grüne Landesregierung hatte durch eine Anhebung der Mindestgrößen von 144 Schülern pro Förderschule für Verschiebungen gesorgt. CDU und FDP wollen dies nun durch eine Änderung der Förderschulgrößen korrigieren, so dass 35 eigentlich auslaufende Schulen in NRW bestehen bleiben könnten.

Stand der Dinge im südlichen Märkischen Kreis ist, dass der Plettenberger Teilstandort der Friedensschule – Hauptstandort ist Lüdenscheid – ab dem 1. August dieses Jahres aufgelöst wird. Die Schüler sollen stattdessen zur Mosaik-Schule gehen, die am jetzigen Standort der Friedensschule Lüdenscheid an der Freiherr-vom-Stein-Straße weitergeführt wird. Die Mosaik-Schule mit den Standorten Lüdenscheid (Dannenbergstraße), Altena (Drescheider Berg) und Meinerzhagen (Königsberger Straße) ist in der Trägerschaft des Kreises.

Neue Schüler aus Halver und Herscheid sollen dann in Meinerzhagen zur Schule gehen, jene aus Neuenrade, Plettenberg und Werdohl in Werdohl – letzteres ist als Kompromiss in Sachen Fahrtzeiten für die Schüler gedacht.