Lieferant von Flüssiggas: Wahnsinnsnachfrage nach Alternative zu Erdgas

Logistik-Ausdehnung braucht Zeit

+ © Cedric Nougrigat Von Hagen aus in die Region: Flüssiggas-Lieferant Westfa verzeichnet eine stark steigende Nachfrage. © Cedric Nougrigat

Die Zeiten, da Flüssiggas vor allem dort gefragt war, wo es keine leitungsgebundene Energieversorgung gab, sind längst vorbei.

Lüdenscheid – Neue Zeiten sind angebrochen, wovon die aktuelle Nachfrage kündet: „Es gibt einen Wahnsinnsnachfrageschub. Unglaublich“, sagt Oliver Höring, Geschäftsführer der Firma Westfa mit Sitz in Hagen. Sie ist nach eigenen Angaben ein „wesentlicher Lieferant“ für die Region, fürs Sauer- und Siegerland.

Wie sich der starke Anstieg in Zahlen ausdrückt, weiß er im Gespräch gerade nicht zu sagen: „Ich habe noch keine Zeit gehabt, die Zahlen zu prüfen. Mir ist wichtig, dass die Versorgungskette steht.“ Und das ist seit Wochen viel Arbeit. In der Zeit, in der viele normalerweise Urlaub hätten, sei man im Unternehmen diesmal durch die enorme Nachfrage stark gefordert gewesen. Rund 320 Mitarbeiter zählt der Betrieb, etwa 50 seien im Außendienst unterwegs, zudem belieferten allein 50 Tankwagenfahrer die Kunden in der Region und darüber hinaus deutschlandweit sowie in den Niederlanden. In Hagen ist die Westfa-Hauptniederlassung.



Die Suche nach Alternativen zu Erdgas macht eine Versorgung mit Flüssiggas nicht nur für die Industrie interessant. Die Klientel sei sehr unterschiedlich, sagt Oliver Höring: „von der Härterei bis zum Kaffeeröster“. Private Verbraucher kommen dazu. Sogar der klassische Holzkohle-Grill werde vom Trend zum Gasgrill abgelöst: „Es ist schneller und direkter“, sagt Höring: „Ich hab’s auch für mich entdeckt.“ Auch wenn nicht viel Zeit für entspannte Grillabende bleibt.



Boom herausfordernd

Der Boom sei herausfordernd, weiß Höring: „Die Nachfrage, die gerade entsteht, übertrifft unseren jetzigen Absatz um ein Vielfaches.“ Doch das sei nicht mal eben zu erfüllen. Der Wille mag da sein, die Mittel und Wege sind es nicht immer: „Die Logistikkette steckt noch nicht dahinter.“ Transportfahrzeuge, Fahrer – auch das gehört zu einer funktionierenden Lieferkette. Westfa habe zwar einen guten Fuhrpark, und man könne die Logistik beliebig ausdehnen – aber eben nicht in kürzester Zeit. Auch deshalb nicht, weil es in allen Bereichen Engpässe gebe. Höring spricht zum Beispiel von 12 bis 15 Monaten Lieferzeit für Lkw. Für die Versorgung der Lager werden große Tankwagen benötigt. Dass sich die ganze Branche rüstet, entspannt die Situation nicht: „Aber wir haben’s im Griff.“



Manche Anlagen würden zwei- bis viermal in der Woche befüllt, andere nur einmal im Monat. Deutschland betreibe gerne Vorratswirtschaft, das komme hinzu. Gerade im Winter sei das auch wichtig. Denn bei Schnee blieben Gefahrgutlaster notgedrungen auf dem Hof. Wer also auf Nummer sicher gehen wolle, dem empfehle man einen großen Tank für solche Fälle. Die Tank-Anlagen selbst dürften bis zu einem Fassungsvermögen von 2,9 Tonnen oberirdisch lagern, alles darüber hinaus müsse unterirdisch sein. Dann seien, mit entsprechenden Genehmigungen, sogar Batterietanks mit mehreren Tausend Tonnen Vorratsvolumen möglich.



Auch deshalb nimmt der Beratungsbedarf zu. Wer von Öl auf Gas umstellen möchte, brauche eine komplett andere Technik, erläutert Höring. Die Umstellung von Erd- auf Flüssiggas mache hingegen nicht so einen großen Unterschied. Flüssiggas habe allerdings naturgemäß einen hohen Logistikanteil, deshalb sei es schon immer „ein klein wenig teurer“ als Erdgas gewesen. Das relativiert sich nun. Das Westfa-Flüssiggas stamme zu 40 Prozent aus deutschen Raffinerien, zu 60 Prozent aus Überseeterminals, aus Norwegen, den USA, dem Mittelmeerraum. Die Vorräte seien „erst mal sicher“, glaubt Höring.



Den Kunden bewegt aber zuallererst eine Frage: „Wie gefährlich ist Flüssiggas?“ „Vom Grundsatz her gibt’s keine Gefahr“, antwortet Höring dann. Und: „Gefährlich wird’s erst, wenn’s manipuliert wird, das ist aber bei jedem Energieträger so.“ Natürlich gebe es für die Kunden eine Einweisung. Und natürlich gebe es vorab eine Beratung: „Wir helfen bei den Anträgen, wir wissen, wie’s läuft“, verweist er auf die Erfahrung und das Know-how des Unternehmens. Schließlich müsse nicht jeder das Rad neu erfinden. Die Gefahr, immer wieder in dieselbe Falle zu tappen, sei hoch.



Gerade bei Betrieben, die umstellen wollten und größere Mengen benötigten, sei Beratung wichtig. Das gilt für den Schmelzbetrieb, der einen großen Tank benötigt, das gilt genauso für den Kunden, der seine Gabelstapler mit Flüssiggas betreibt. „Es kommt immer darauf an, wie stark und energieintensiv meine Anwendung ist.“



Zumindest theoretisch ist noch viel Luft nach oben. Der Flüssiggas-Markt umfasse derzeit zwei bis drei Prozent vom Gesamtenergiemarkt, sagt Höring. Öl, Gas, Pellets – alles habe seinen Anteil. „Das Gefüge verschiebt sich aber gerade.“ Über kurz oder lang werde sich der Marktanteil verdoppeln, vermutet er: „Wenn nicht noch mehr.“



Westfa sei bislang eher im ländlichen Bereich als in den leitungsgebundenen Regionen unterwegs. Derzeit könne man von 25/30 Prozent Industrie-/Gewerbeanteil sprechen und von 70/75 Prozent Privatanteil. „Das kippt gerade.“ Sei die Umstellung auf Flüssiggas erfolgt, blieben die Kunden treu. Wohl auch, weil der Umstieg Investition in neue Anlagen erfordern kann, die im industriellen Bereich durchaus ein paar 100 000 Euro ausmachen könne. Das gebe man nicht einfach auf, selbst wenn sich die Gasversorgung normalisiere. Falls sie das jemals wieder tut. Denn Putins Verhalten oder das eines Nachfolgers sei ein großer Unsicherheitsfaktor, so Oliver Höring.



Im Moment werben Flüssiggaslieferanten mit dem Hinweis, dass ihre Kunden nicht von der ab Oktober geltenden Gasumlage betroffen seien, da Flüssiggas unabhängig von Pipelines transportiert werde – per Schiff, Eisenbahn-Kessel- oder Tankwagen. Die zusätzlichen Kosten in Höhe von 2,4 Cent pro Kilowattstunde träfen nur Erdgasverbraucher.



Das könnte die Nachfrage noch einmal erhöhen. Der Westfa-Geschäftsführer dazu: „Wir versuchen, das zu machen, was wir guten Gewissens schaffen können, was logistisch sinnvoll ist, um Kunden zufriedenzustellen. Das ist oberstes Ziel. Wir machen nur das, wo wir sagen können: ‘Wir kriegen das hin!’“