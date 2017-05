Flüchtlingsinitiative sucht gute „Schrauber“

+ © Messy Martin Hartung (links) und Sylvain Olievier suchen einen guten Schrauber, der in der Fahrradwerkstatt hilft. © Messy

Lüdenscheid - Sylvain Olievier ist selbst begeisterter Radrennfahrer gewesen. „Aber ich bin kein Mechaniker, der Brems- oder Lichtkabel verlegen kann. Dafür brauche ich Unterstützung, einen guten Schrauber oder am besten einen Zweiradmechaniker“, sagt er und hofft auf Unterstützung für seine kleine Fahrradwerkstatt in einer Garage hinter dem Integrations- und Begegnungszentrum am Schöneck.