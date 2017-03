Flüchtlingsinitiative lädt ein

Lüdenscheid - Ein Überblick zur aktuellen Situation der Flüchtlingsinitiative Lüdenscheids, der Vereinsgründung, zum Einsatz der Arbeitsgruppen sowie ein Ausblick der Verwaltung zur Flüchtlingssituation in Lüdenscheid stehen auf dem Programm des 4. Runden Tisches der Flüchtlingsinitiative am 27. März um 19 Uhr im Bürgerforum des Rathauses.

„Wir sind durchaus fleißig gewesen, suchen aber auch weiterhin Ehrenamtler“, sagen Mechthild Börger und Gesine Tromsdorf. Dabei gehe es um den Einsatz für Flüchtlinge und mit Flüchtlingen. Denn die, die bereits da sind, können auch denen helfen, die kommen. Thomas Ruschin, städtischer Fachbereichsleiter, erklärte, für die nächsten Wochen habe die Bezirksregierung in Arnsberg der Stadt weitere 300 Flüchtlinge zugewiesen. „Die Kapazitäten zur Unterbringung reichen aus, aber es geht natürlich darum, sowohl die, die bereits da sind und die, die jetzt kommen, dauerhaft zu integrieren. Denn der größte Teil wird bleiben.“

Die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben auf allen Ebenen sei das Ziel, betonte Gesin Tromsdorf, die im Verein die Begleitung der Flüchtlinge organisiert. „Ich höre von den Flüchtlingen immer wieder: ‘Wir möchten Deutschen begegnen’. So wächst die Erfahrung, wie bei uns was funktioniert.“

Das Für- und Miteinander steht auch im Mittelpunkt des Integrationszentrums an der Parkstraße, das zu einem Haus der Begegnung werden soll, wo unter anderem auch der Sitz der Flüchtlingsinitiative sein wird.