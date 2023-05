Flüchtlinge: Lüdenscheid hat noch mehr als 1.000 Plätze frei

Von: Thomas Machatzke

Teilen

Das städtische Sozialamt hatte ukrainische Geflüchtete unter anderem in Wohnungen der Mark Wohnungsgesellschaft untergebracht. © Olaf Moos

Lüdenscheid – Die Kommunen schauen am Mittwoch nach Berlin zum Flüchtlingsgipfel von Bund und Ländern. Die großen Fragen: Wie gelingt es, die Kommunen sowohl finanziell als auch generell nicht zu überlasten?

In diesem Kontext hätte der Termin des Ausschusses für Soziales, Senioren und Demografie gar nicht besser terminiert sein können. Am Dienstagnachmittag legte die Stadt Lüdenscheid hier ihr Update zur Lage der Geflüchteten in der Bergstadt vor. Die Botschaft: Während viele Kommunen unter der Last ächzen, hat Lüdenscheid sich bisher mehr als tapfer geschlagen bei der Aufnahme der Geflüchteten aus der Ukraine – und hat dieser Tage sogar noch mehr als 1000 freie Plätze zur Verfügung. So wurden die Hallen des LIBZ am Stadtpark und der Hermann-Gmeiner-Schule in der Rahmede noch gar nicht genutzt („Standby-Modus“). Zusätzlich angemietete Kapazitäten für Flüchtlinge am Hilgenhaus und im SOS-Kinderdorf wurden sogar wieder entmietet.

Diese Bilanz ist erstaunlich vor dem Hintergrund, dass die Stadt Lüdenscheid in der ersten Phase des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine sehr viele Geflüchtete aufgenommen hat. So viele, dass man bei den Zuteilungen durch die Bezirksregierung in Arnsberg seit November gar nicht mehr berücksichtigt worden ist. Zur Hochzeit im Jahr 2022 lebten mehr als 900 geflüchtete Menschen aus der Ukraine in Lüdenscheid. Viele dieser Geflüchteten fanden Anschluss bei den zum Teil seit Jahren in Lüdenscheid lebenden 67 ukrainischen Familien.

Klare Erwartungen an den Bund

Hilfreich war im Gesamtkontext, dass das städtische Übergangsheim Gartenstraße nach Instandsetzungsarbeiten mit bis zu 107 Plätzen wieder zur Verfügung stand. In den Übergangsheimen lebten 2022 im Schnitt 218 Bewohner – der Trend indes ist rückläufig, weil sich diese Bewohner nach einer Zeit andere Möglichkeiten gesucht haben oder zum Teil in die Ukraine zurückgekehrt sind.

So gut die Stadt damit für den Moment aufgestellt ist, so sehr stellte sich der 1. Beigeordnete Fabian Kesseler am Dienstag doch vor dem Flüchtlingsgipfel hinter die Ländervertreter. „Ich bin den Ministerpräsidenten dankbar, dass sie nach dem Gespräch mit den Kommunen in Berlin parteiübergreifend eine gemeinsame Position vertreten“, sagte Kesseler, „vom Bund erwarte ich, dass er die Lage in den Kommunen zumindest zur Kenntnis nimmt.“ Das allerdings ist für Kesseler nur der erste Schritt.

„Wenn der Bund nicht handelt, werden wir auf Dauer den Menschen, die zu uns kommen, nicht gerecht werden können“, stellte der 1. Beigeordnete fest, „aktuell ist die Situation gut. Da geht der Dank an die Mitarbeiter der Stadt, die Wohlfahrtsverbände und die vielen Vermieter, die Wohnraum zur Verfügung gestellt haben. Das ist die Basis. Wir profitieren in Lüdenscheid auch davon, dass die Stadt schrumpft. Aber die Zahlen steigen an. Früher oder später werden die Probleme auch bei uns ankommen. Es könnte ein entspanntes Jahr werden bei diesem Thema – oder ein sehr anspruchsvolles Jahr. Das aber haben wir leider nicht selbst in der Hand.“