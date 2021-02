Flucht zwecklos: Kiffer auf Schulhof im MK erwischt

Polizei überrascht Drogenkonsumenten

+ © Daniel Karmann/dpa Symbolbild © Daniel Karmann/dpa

Drei junge Männer – 19, 20 und 21 Jahre alt –wollten am Samstagabend auf dem Schulhof am Brockhauser Weg in Gevelndorf offenbar in aller Ruhe einen Joint rauchen. Doch gegen 22 Uhr tauchte die Polizei auf.

Lüdenscheid - Die Beamten gingen zunächst von einem möglichen Einbruch in die Grundschule oder die benachbarte Mosaikschule aus. Deshalb wurde vorsorglich Verstärkung hinzugerufen.

Als die drei Kiffer die Einsatzkräfte erblickten, ergriffen sie die Flucht und kletterten dabei auch über Bauzäune. Doch die Polizisten erwischten den 20-Jährigen. Dort, wo sich das Trio aufgehalten hatte, lag ein Beutel mit Cannabis auf dem Boden.

Ein Polizeibeamter, heißt es im Einsatzbericht, verletzte sich bei der Verfolgung leicht. Die Ermittlungen laufen wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und Hausfriedensbruchs.