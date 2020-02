"Flucht vor dem Mann mit dem toten Fisch"

Marktschreier auf dem Sternplatz in Lüdenscheid

+ © Jakob Salzmann Der Knabber Paul, der den Lüdenscheidern tütenweise Milka-Schokolade verkaufte, landete beim Wettstreit der Marktschreier in der Publikumsgunst ganz vorn. © Jakob Salzmann

Lüdenscheid - Wer hat noch nicht, wer will noch mal: Laut, lauter, am lautesten haben die Marktschreier mehrere Tage lang auf dem Sternplatz in Lüdenscheid ihre Waren angepriesen.