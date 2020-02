Auf der Flucht mit 720 Dosen Redbull: Polizei fahndet nach Kriminellem

Lüdenscheid - Die Polizei Lüdenscheid fahndet nach einem Unbekannten. Nach allem, was die Polizei weiß, ist er mit 720 Dosen Redbull unterwegs. Sie bitten die Bevölkerung um sachdienliche Hinweise.

Mit 720 Dosen Redbull ist ein Unbekannter auf der Flucht

In Lüdenscheid soll er die Energy-Drinks gestohlen haben

Die Polizei bittet nun um Hinweise auf den Dosen-Dieb

Die Polizei im Märkischen Kreis ermittelt in einem sehr skurrilen Fall, der sich Mittwochnacht an der Gartenstraße in Lüdenscheid ereignete. Die Tat selbst wurde erst am nächsten Morgen entdeckt. Der Besitzer stellte an seinem Toyota Yaris eine zerdepperte hintere Seitenscheibe fest.

720 Dosen Redbull auf dem Rücksitz gelagert - am nächsten Morgen sind sie weg

Sein Verdacht bestätigte sich. Noch am Abend vorher befanden sich auf seinem Rücksitz Paletten mit 720 Dosen Redbull. Den Energy-Drink wollte der Besitzer am nächsten Tag nach Köln bringen, wo die Redbull-Dosen in einem Laden verkauft werden sollten.

Polizei Lüdenscheid fragt: "Wer klaut 720 Dosen Energy-Drinks?"

Jetzt waren sie verschwunden. Nach Angaben der Polizei muss ein Unbekannter die Paletten vom Rücksitz genommen und davongeschleppt haben. Die Polizei fragt in ihrer Pressemitteilung nicht nur "Wer klaut 720 Dosen Energy-Drinks?", sondern bittet auch Zeugen, die zwischen Mittwoch, 22 Uhr, und Donnerstag, 8.30 Uhr etwas Verdächtiges in der Gartenstraße beobachtet haben, sich zu melden.

Hinweise nimmt die Polizei in Lüdenscheid unter Tel. 02351/90990 entgegen.