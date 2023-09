Lüdenscheider Stadtfest-Flohmarkt mit Sonne und Sogwirkung

Teilen

Trödel-Trubel auf der Wilhelmstraße: Ab dem Mittag ging es auf der Schlagader des Flohmarkts nur noch stockend voran. © SEBASTIAN SCHMIDT

Lüdenscheid – Diesmal wurden wirklich alle Trödel-Träume wahr. 27 Grad, Sonne ohne Unterlass, kein Tropfen Regen – was aus Klimaschutzsicht für September etwas bedenklich sein mag, bedeutete für den Stadtfest-Flohmarkt am Sonntag Optimalbedingungen.

Schon im Vorfeld war – anders als mitunter in der Vergangenheit – keinerlei Unsicherheit aufgekeimt. Denn die Meteorologen hatten bereits Tage zuvor stabiles Sommerwetter angekündigt. Und so kam es dann auch. Die Folge: Regelrecht in Heerscharen pilgerten die Menschen in die Innenstadt. Vergessen längst die graue Corona-Zeit mit Auslagerung des Markts auf das Bahnhofsgelände.

Nicht verwunderlich daher, dass sich Arno Seltmann, der mit seinem Team den Mega-Gebrauchtmarkt wieder organisiert hatte, höchst angetan von der Resonanz zeigte: „Wir sind restlos begeistert. Wirklich ein schöner Markt mit einer tollen Atmosphäre.“

Angesichts des warmen Wetters hatte Seltmann kurzfristig noch für eine Überraschung gesorgt und einen Eiswagen geordert. Der lockte an der oberen Wilhelmstraße mit Erfrischungen – sichtlich zur Freude von Kindern und Erwachsenen.

Lüdenscheider Stadtfest 2023 - Flohmarkt Fotostrecke ansehen

Der Flohmarkt gilt bekanntlich neben den Vereinsständen und dem Bühnenprogramm traditionell als dritte Säule des Lüdenscheider Stadtfests – und dazu als einer der größten und spektakulärsten in Südwestfalen.

Um Charme und Charakter des Markts zu erhalten, hatte Seltmann erneut auf das gewohnte Konzept zurückgegriffen. Soll heißen: Neuware war verpönt, gute gelaunte Hobby-Händler prägten die Szenerie hinter den Ständen. Das macht die Freiluft-Veranstaltung immer auch zu einem gesellschaftlichen Ereignis. „Familien und Freundesgruppen mieten oft lange Tische zusammen an“, weiß Seltmann. Rund 300 Anbieter hatten laut Seltmann ihre Sortimente vor den Kauflustigen ausgebreitet – „rund 90 Prozent davon aus Lüdenscheid und Umgebung. Man kennt sich inzwischen ja.“ Unter die Trödlerschar gemischt hatte sich dabei auch Bürgermeister Sebastian Wagemeyer.

Starker Betrieb herrschte an diesem Tag an fast allen Ecken des Flohmarkts – auf der Wilhelmstraße als Schlagader des Trödel-Treibens, in der Oberstadt, im Rosengarten und auf dem Kinderflohmarkt auf dem Graf-Engelbert-Platz.

Kleine Einschränkungen wegen der Bauarbeiten unten und oben an der Wilhelmstraße störten den Trödelfluss kaum. Wie viel Tausend Menschen letztlich an den Verkaufsständen vorbeiflanierten, das ließ sich auch nicht annähernd genau abschätzen – die Großveranstaltung lockt immer auch zahlreiche Besucher aus anderen Städten an.

Der Markt als gesellschaftliches Ereignis: Familien und Freundesgruppen boten ihre Waren mitunter an Gemeinschaftsständen feil. © Schmidt, Sebastian

Schon ab dem Vormittag ging es auf den Hauptstrecken jedenfalls nur noch stockend voran. Wie ein gewaltiger Lindwurm bewegte sich die Menschenmasse über die Wilhelmstraße. Raum für etwas mehr Gemächlichkeit und ungestörtes Feilschen gab es vor allem abseits der Hauptwege. Viele erfahrene Trödelfüchse saßen zu dieser Zeit aber wohl schon wieder daheim beim Mittagessen – sie hatten bereits am Morgen die Stände nach ultimativen Schnäppchen abgesucht.

Immer wieder mit Charme-Faktor: der Kinderflohmarkt auf dem Graf-Engelbert-Platz. Das gefiel auch diesem Mutter-Sohn-Team. © Schmidt, Sebastian

Für alle anderen war der Fundus aber ebenfalls enorm. Nichts, das es nicht gab. Auf den Tischen und Decken türmten sich Bücher, Spielzeug, Kleidung, Musikinstrumente, Gemälde, Porzellan, Werkzeug und Deko-Artikel in allen Variationen. Die Liste ließe sich fortsetzen. Kein Wunder, dass aus zahlreichen Taschen und Rucksäcken erworbene Artikel lugten. Und am Ende blieb dann die Freude auf die Trödelparty im nächsten Jahr.