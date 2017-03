Bücherei bietet gut erhaltene Kinder- und Jugendbücher an

Lüdenscheid - Fast übersieht man sie, die zwei länglichen Tische und den Koffer direkt beim ersten Eingang zur Kinder- und Jugendbuchabteilung der Stadtbücherei. Dabei wird hier für Bücherwürmer ein interessantes Angebot präsentiert: Gut erhaltene Kinder- und Jugendbücher zum Sonderpreis, manche sogar noch original verschweißt.

Der „Bücherflohmarkt für Kinder“ hat seine Pforten geöffnet, und wer möchte, kann noch bis zum 11. März auf Schnäppchenjagd gehen. Am frühen Nachmittag des Eröffnungstages ist zeitweise noch nicht viel los. „Viele Jugendliche sind noch in der Schule“, sagt Brigitte Herzel, Mitarbeiterin des Flohmarkt-Teams der Stadtbücherei. Während sie die Hintergründe der Aktion beleuchtet, tut sich aber etwas. Eine Frau und ihre Tochter beginnen, das Angebot zu durchforsten. Einige Zeit später haben sie sich ein kleines Paket mit Schmökern zusammengestellt und gehen zur „Kasse“. Bei Preisen ab 50 Cent lohnt sich das Suchen. „Eine Frau“, sagt Brigitte Herzel, „kam heute schon direkt nach der Eröffnung und nahm Bücher für mehr als 30 Euro mit.“ Jeden Tag gibt es eine neue Chance, denn, so Herzel: „Die Tische werden laufend aus unserem Depot neu bestückt.“

Die langjährige Stadtbücherei-Mitarbeiterin verrät auch, wie die Bücher überhaupt ins Depot kommen: Alle Schenkungen, die die Stadtbücherei erhält, werden sorgfältig untersucht und sortiert. Generell gilt: Nur gut erhaltene Bücher wandern in den Ausleih-Bestand. Auch das Leseverhalten der Besucher ist wichtig. Bücher von Autoren, die früher aktuell waren, heute aber nicht mehr auf Interesse stoßen, werden aussortiert.

Ausgaben, die doppelt vorhanden oder aus anderen Gründen nicht mehr für den Lese-Bestand geeignet sind, werden zu möglichen „Flöhen“ und wandern damit ins Depot. Der große Bruder des Kinderbuch-Flohmarkts findet schon seit längerer Zeit sechsmal im Jahr statt.

Der „Bücherflohmarkt für Kinder“ entstand, als die Mitarbeiter merkten, dass die jüngeren Besucher nicht so recht den Weg zum großen Flohmarkt in den Aktionsräumen der Stadtbücherei fanden. So wurde 2016 der kleinere Markt ins Leben gerufen, der nun zweimal im Jahr in der Kinder- und Jugendbuchabteilung stattfindet.

Titel, die es am Eröffnungstag noch gab, waren zum Beispiel „Pelé und ich“ von Martin Klein, „Handyliebe“ von Bianka Minte-König, „Der kleine Lord“ von Frances Hodgson Burnett, „Drohende Schatten“ von Robert Jordan oder auch „Energie“ aus der Sachbuchreihe „Was ist Was“.

Der „Bücherflohmarkt für Kinder“ am Graf-Engelbert-Platz ist noch bis zum 11. März zu den üblichen Bücherei-Öffnungszeiten zugänglich.