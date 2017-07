Flixbus fährt ab Lüdenscheid in die Niederlande und nach Hessen

Lüdenscheid - Flixbus erweitert laut einer Pressemitteilung des Unternehmens ab sofort sein Reiseangebot ab Lüdenscheid um neun weitere Ziele. Es geht erstmals direkt in die Niederlande. Außerdem sind erstmalig ohne Umstieg weitere Zielen in Nordrhein-Westfalen und Hessen erreichbar.

Busreisende ab Lüdenscheid können nun jeden Vormittag nach Amsterdam, Rotterdam, Den Haag und Utrecht reisen.

Die Städte in den Niederlanden werden direkt angefahren. Abfahrt in Lüdenscheid ist immer um 11.40 Uhr am Halt Worth an der Glatzer Straße. Fahrgäste erreichen dann beispielsweise Den Haag und die Nordseeküste um 19.15 Uhr.

Neue Ziele in NRW und Hessen

Täglich geht es mit Flixbus auch erstmals direkt zu neuen Zielen in Nordrhein-Westfalen und Hessen. Gelsenkirchen, Bottrop, Isselburg und Gießen können nun ohne Umstieg von Lüdenscheid mit dem Fernbus erreicht werden.



Streckennetz werde stark ausgebaut

Flixbus-Pressesprecher Martin Mangiapia: „Nach wie vor bauen wir unser Streckennetz stark aus. In diesem Sommer erweitern wir unser Angebot um viele regionale Haltestellen in Deutschland und neue internationale Ziele. Auch unsere Fahrgäste aus Lüdenscheid können sich über neue Direktverbindungen nach Deutschland und ganz Europa freuen.“



Diesen Sommer hat Flixbus allein im deutschsprachigen Raum 50 neue Halte in das Streckennetz aufgenommen. Dabei werden nicht nur Metropolen vernetzt, sondern auch regional erfolgt ein starker Ausbau. Heute sind mehr als 80 Prozent der Flixbus-Ziele in Deutschland Mittel- und Kleinstädte sowie noch kleinere Orte.

Fast 30 Direktziele ab Lüdenscheid

Ab Lüdenscheid gibt es mittlerweile fast 30 Direktziele in Deutschland und Europa, mit einem Umstieg sind viele weitere Halte erreichbar.



Neue Direktziele von Flixbus ab Lüdenscheid

Lüdenscheid - Amsterdam (täglich, Fahrzeit 6:20 Stunden, ab 19 Euro)

Lüdenscheid - Rotterdam CS (täglich, Fahrzeit 8:10 Stunden, ab 19 Euro)

Lüdenscheid - Rotterdam Zuidplein (täglich, Fahrzeit 8:35 Stunden, ab 19 Euro)

Lüdenscheid - Den Haag (täglich, Fahrzeit 7:35 Stunden, ab 19 Euro)

Lüdenscheid - Utrecht (täglich, Fahrzeit 5:30 Stunden, ab 13 Euro)

Lüdenscheid - Gelsenkirchen (täglich, Fahrzeit 3:05 Stunden, ab 5 Euro)

Lüdenscheid - Bottrop (täglich, Fahrzeit 3:25 Stunden, ab 5 Euro)

Lüdenscheid - Isselburg (täglich, Fahrzeit 4:15 Stunden, ab 9 Euro)

Lüdenscheid - Gießen (täglich, Fahrzeit 1:55 Stunden, ab 9 Euro)

