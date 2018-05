Reggae auf dem Sternplatz

Lüdenscheid - Einen musikalischen Leckerbissen gibt es am Sonntagnachmittag beim Beer & Food-Festival auf dem Sternplatz.

Der gebürtige Jamaikaner Ras Flabba will zusammen mit der Reggaelation-Band für Sommer-Feeling sorgen. Ras Flabba, 1954 in Portland/Jamaika geboren, lebt mittlerweile in Iserlohn und hat in den letzten Jahrzehnten diverse Bandprojekte ins Leben gerufen.

Der Bassist und Sänger ist in der deutschen Reggaeszene ein Begriff und auch an unzähligen LP- bzw. CD-Produktionen beteiligt. Die Zuhörer können auf dem Sternplatz nicht nur eigene Kompositionen erwarten, sondern auch Songs, unter anderem von Bob Marley. Das Festival findet erstmalig auf dem Sternplatz statt. 100 Biersorten warten auf die Gäste. Geöffnet ist heute, morgen und Montag jeweils ab 11 Uhr.