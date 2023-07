Innenstadt: Fitness-Kette mietet sich im Post-Gebäude ein

Von: Georg Dickopf

Teilen

Der Mietvertrag ist unterschrieben: Nach Informationen unserer Zeitung eröffnet eine der größten Fitness-Ketten Deutschlands eine Niederlassung in Lüdenscheid.

Lüdenscheid – In Zeiten, in denen im Sterncenter und an der Wilhelmstraße immer mehr Geschäfte schließen und die Zahl der Leerstände wächst, gibt es eine gute Nachricht für Lüdenscheid, denn Anfang des nächsten Jahres soll in dem Gebäude, in dem sich zuletzt die DHL-Station für Lüdenscheid befand, ein großes Fitnessstudio eröffnen. Noch ist der Name nicht kommuniziert.

Die Mietverträge sind nach Informationen unserer Zeitung aber bereits unterschrieben und die umfangreichen Umbauarbeiten sollen im Herbst starten, damit zu Jahresbeginn, wenn alle mit den überflüssigen Weihnachtspfunden hadern, die große Neueröffnung gefeiert werden kann.

Fitness-Kette folgt auf DHL-Stützpunkt: Auf einer Fläche von knapp 1200 Quadratmetern will ein Fitnessstudio im Niedrigpreissegment eröffnen. © Cornelius Popovici

Nach Informationen unserer Zeitung verfügt das Erdgeschoss des Gebäudekomplexes am Rathausplatz, in dessen Obergeschoss sich zwischenzeitlich die Denkfabrik der Firma Dura befand, über eine Gesamtfläche von knapp 1200 Quadratmetern. Die Postbankfiliale in der ehemaligen Hauptpost ist von den Plänen nicht betroffen. Sie bleibt den Lüdenscheidern erhalten.

Auf Anfrage wollte sich das Fitness-Unternehmen öffentlich zu den Plänen noch nicht äußern. So viel aber steht fest: Die Kette gehört zu den großen Anbietern im Niedrigpreis-Segment der Fitnessstudios. Bei Anbietern in diesem Segment zählen oft auch virtuelle Gruppenstunden, Übungen per App und kostenloses Duschen zum Leistungsangebot, bei dem meist auf die angesagten Marken bei den Fitnessgeräten gesetzt wird.

Auch lange Öffnungszeiten – in Großstädten auch rund um die Uhr – und eine Öffnung an fast jedem Tag im Jahr gehören bei Anbietern in diesem Segment dazu. Sollte die Neueröffnung wie geplant 2024 erfolgen, gäbe es einen weiteren Anbieter, der um die Gunst der Lüdenscheider buhlt.