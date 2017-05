Probanden für Gesundheitsstudie in Lüdenscheid gesucht

Märkischer Kreis - „Die Menschen stehen sich oft selbst im Weg“, sagt Andreas Radtke , Betreiber der Fitness-Kette „feelgood“. Fitness sei zwar ein großes Thema in den Medien, aber die Zahl der Übergewichtigen in Deutschland sei gestiegen.

„Das Durchhalten und die Regelmäßigkeit in Sachen Sport sind in der Gesellschaft ein Problem“, findet Radtke. Zusammen mit der Barmer hat er daher eine Gesundheitsstudie auf die Beine gestellt, die den Menschen zeigen soll, wie erfolgreich ein 45-minütiges Training zweimal in der Woche sein kann. „Wir wollen zeigen, dass durch ein gutes, effektives Training eine gesundheitliche Steigerung möglich ist“, erklärt der Betreiber.

Unter dem Titel „Keine Zeit für die Gesundheit?“ bietet das „feelgood“ vier Wochen kostenloses Gesundheitstraining an. Enthalten sind neben dem Beratungstermin ein ausführlicher Vorher- und Nachhercheck, ein Trainingsprogramm, persönliche Beratung sowie eine Auswertung und Abschlussbesprechung.

Für die Durchführung suchen die Organisatoren Probanden. An allen sechs Standorten der Fitness-Kette (Lüdenscheid, Meinerzhagen, Herscheid und Plettenberg) kann das Training durchgeführt werden. Die Studie startet am 12. Juni und dauert bis Ende Juli. Ein Start in diesem Zeitraum sei möglich. Am 24. Juni findet außerdem ein Gesundheitstag in Lüdenscheid statt.

Interessierte können sich ab sofort Plätze reservieren. Anmeldungen sind möglich bei „feelgood“ im Medi-Vital-Center in Lüdenscheid, Sternplatz 1, Tel. 0 23 51 / 2 33 20, in Plettenberg, Alter Markt 3c, Tel. 0 23 91 / 23 00 sowie in Meinerzhagen, Bergstraße 6, Tel. 0 23 54 / 9 44 92 96.