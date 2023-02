Fit für den Klimawandel? Solidarische Landwirtschaft legt Streuobstwiese an

Von: Monika Salzmann

Gemeinsam mit Freunden und Mitarbeitern legten Marie Woeste und Lewis Zierke am Wochenende auf den Flächen gegenüber der Gemüsegärtnerei eine große Streuobstwiese an. © Jakob Salzmann

Eine große Streuobstwiese soll die Solidarische Landwirtschaft auf dem Hof Woeste gegen Dürren und Starkregen wappnen. Auch deshalb kommen dabei hauptsächlich alte Obstsorten zum Einsatz.

Lüdenscheid – Im Zuge ihrer Bemühungen, die Landwirtschaft für Dürren und Starkregenereignisse fit zu machen, legten Marie Woeste und Lewis Zierke, die mit der Solidarischen Landwirtschaft (Solawi) auf dem Hof Woeste im Mintenbecker Tal neue Wege gehen, am Wochenende eine große Streuobstwiese an.

Gemeinsam mit Mitarbeitern und Freunden setzten sie bei nasskaltem Schmuddelwetter die im Dezember vor dem Frost begonnene Pflanzaktion auf den der Gemüsegärtnerei gegenüberliegenden Weideflächen fort. Insgesamt kamen 120 hochstämmige Obstbäume auf einer Fläche von 2,5 Hektar in die Erde.

„Das sind Obstbäume für unser Agroforstsystem“, erläuterte Lewis Zierke. Bäume seien Wasserspeicher, würden Schatten liefern und den Abfluss von Wasser aus dem Boden verhindern sowie Lebensraum für Vögel und Insekten schaffen. „Bäume haben eine Schutzfunktion für den Boden.“ Sie würden das Wasser im Boden halten und dabei helfen, dass das Wasser besser in der Fläche versickern kann, was sowohl bei Dürren als auch bei Starkregenereignissen von Vorteil sei.

Vielleicht habe dann auch Brügge als unterhalb der Mintenbecke liegendes Gebiet weniger Hochwasser, merkte der junge Landwirt an. Der Schatten soll den Weidehähnchen, die auf dem Hof die meiste Zeit ihres Lebens auf der Weide verbringen, zugutekommen.

Apfel-, Birn-, Pflaumen- und Quittenbäume sollen auf der Streuobstwiese wachsen. In zehn Jahren soll es die erste Ernte geben. © Jakob Salzmann

Auch in der Gemüsegärtnerei setzen Marie Woeste und Lewis Zierke, die sich der regenerativen Landwirtschaft verschrieben haben und das bewirtschaftete Land in essbare Landschaften verwandeln möchten, auf das moderne Agroforstsystem. Vornehmlich Apfelbäume, aber auch Birn-, Pflaumen- und Quittenbäume kamen am Wochenende in die Erde. Später sollen noch Esskastanien und Walnussbäume folgen.

Resistente alte Sorten

Bei den Sorten setzen Marie Woeste und Lewis Zierke auf alte Sorten wie den Jakob-Fischer-Apfel, den Ernst-Bosch-Apfel oder den Seestermüher Zitronenapfel, die mit dem feuchten, schweren Boden hierzulande gut zurechtkommen und resistent gegen viele Krankheiten sind. „Diese Sorten sind auch für Allergiker geeignet“, erklärten die beiden Landwirte und Agrarwissenschaftler, die während des Studiums eine Baumwartausbildung gemacht haben. Dadurch wissen sie, was zu tun ist, damit die jungen Bäume eine dichte, stabile Krone bekommen. „In den ersten Jahren müssen die Bäume viel geschnitten werden.“

In zehn Jahren rechnet das Paar mit der ersten Ernte. Nebenbei naschen auch die Hühner, die auf den Weiden leben, gern von heruntergefallenem Obst. Durch die Bäume wird die vorhandene Fläche auf mehreren Ebenen genutzt. In der Gemüsegärtnerei beginnt Ende Februar/Anfang März die Arbeit.

Erste Gemüsekisten ab Mai

Auf 2,7 Hektar Fläche ist die Gärtnerei mittlerweile angewachsen. „Ab Mai gibt es die ersten Gemüsekisten.“ Durch die inzwischen deutlich vergrößerte Fläche sind für 2023 noch Anteile frei. Wer regionales und saisonales Gemüse frisch vom Feld genießen möchte, kann jetzt noch einsteigen. 203 Haushalte machen bereits mit.

Nähere Informationen, wie die Solidarische Landwirtschaft funktioniert, gibt es auf der Webseite des Hofs Woeste.