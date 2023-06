Firmenlauf mit 303 Firmen: Otto Fuchs stellt die meisten Starter

Von: Thomas Machatzke

Es wird wieder voll in der Lüdenscheider City: Für die 19. Auflage des AOK-Firmenlaufs haben 5194 Aktive aus 303 Firmen gemeldet. © Cedric Nougrigat

Seit Donnerstag ist das Meldefenster offiziell geschlossen, am Wochenende wurde sortiert und gerechnet. Nun steht eine vorläufige Teilnehmerzahl fest: 303 Firmen haben bis zum Meldetermin 5194 Aktive für die 19. Auflage des AOK-Firmenlaufs im Märkischen Kreis gemeldet.

Lüdenscheid – „Einige Firmen beziehungsweise Teilnehmer müssen noch nachgetragen werden, hier ist bei der Anmeldung ein Fehler unterlaufen“, stellen die Turbo-Schnecken allerdings fest. Das Endergebnis wird noch ein wenig höher liegen.

Klar ist: Gleich fünf Firmen haben mehr als 100 Aktive für die große Laufveranstaltung, die am 16. Juni im Lüdenscheider Stadtkern stattfinden wird, gemeldet. Das größte Team mit 170 Aktiven stellt das Meinerzhagener Unternehmen Otto Fuchs, gefolgt von Busch-Jaeger Elektro in Lüdenscheid (140), dem Märkischen Kreis (123), Insta (Lüdenscheid, 116) und den Märkischen Kliniken, die 112 Läuferinnen und Läufer an den Start bringen werden.



Von den 303 Firmen, die bisher gemeldet haben, kommen 168 aus Lüdenscheid, 21 aus Halver, 20 aus Schalksmühle, 20 aus Plettenberg, 16 aus Werdohl, 14 aus Meinerzhagen, neun aus Altena, neun aus Kierspe, sechs aus Neuenrade, vier aus Herscheid, drei aus Iserlohn und eine aus der Doppelgemeinde Nachrodt-Wiblingwerde.



Neben den Firmen aus dem Kreis gibt es allerdings auch einige Gastfirmen, die beim Lauf im Märkischen Kreis dabei sein wollen. So haben sich Gaststarter aus Blomberg (ein Standort von Phoenix-Feinbau), Wesel, Marienheide, Kirchhundem, Finnentrop, Drolshagen, Hagen, Schwerte, Holzwickede, Brilon und Neckartenzlingen in diesem Jahr für den Firmenlauf angemeldet.



„Es lief am Anfang etwas schleppend, aber das ist immer so“, sagt Oberschnecke und Laufchefin Brigitte Klein, „am Ende kommen immer alle aus den Löchern. Es kommen im Moment noch täglich Nachmeldungen rein, eine Firma hat den Anmeldeschluss verschwitzt mit mehr als 50 Anmeldungen. Auch das wird noch klappen. So werden wird am Ende zwischen 5200 und 6000 Aktiven landen. Das ist ein sehr gutes Ergebnis.“



Die Offensive, die die Turbo-Schnecken bei der letztjährigen Auflage im Bereich Inklusion gestartet haben, trägt zudem Früchte. Auch das zeigen die Meldezahlen. „Es waren schon immer auch Menschen mit Handicap am Start“, sagt Klein, „aber man merkt, dass es jetzt richtig viele werden, die sich für einen Start entscheiden.“ Seine Premiere beim Firmenlauf feierte so zum Beispiel das Blindenwerk Westfalen, das 18 Teilnehmer für den Lauf gemeldet hat. Die Lebenshilfe Lüdenscheid ist diesmal mit 35 Aktiven vertreten, der Johannesverbund sogar mit 40 Starterinnen und Startern. Eine Entwicklung, die Brigitte Klein besonders freut.



Am Ende werden wir zwischen 5200 und 6000 Aktiven landen. Das ist ein sehr gutes Ergebnis!“

Die Zahlen liegen nun also auf dem Tisch. Was noch nicht auf dem Tisch liegt im Schneckenhaus, das sind die Teamtaschen mit allen wesentlichen Unterlagen und Startutensilien, die von den Teamkapitänen vom 13. bis zum 15. Juni (8.30 Uhr bis 18 Uhr) im Schneckenhaus abgeholt werden können. „Am Dienstag fangen wir an, die Teamtaschen zu packen“, sagt Brigitte Klein – wenn man so will, läutet das Packen die heiße Phase der Vorbereitungen für die Großveranstaltung ein.



Noch gut eineinhalb Wochen sind es bis zum Startschuss, der am Freitagabend um 19.30 Uhr fallen wird. Dann wird sich der Tross wie gewohnt auf die etwa sechs Kilometer lange Runde machen, bei der der Spaß an der Bewegung und das Gemeinschaftserlebnis und eben ganz bewusst nicht die Zeit im Vordergrund steht. Alles wie immer und alles gut vorbereitet. Die 19. Auflage des AOK-Firmenlaufs, sie kann kommen. Die Turbo-Schnecken, sie sind gerüstet für den Höhepunkt ihres Veranstaltungsjahres.

Turbo-Schnecken suchen noch Streckenposten für den Lauf

Auch in Sachen Helfer sieht es inzwischen für die 19. Auflage des AOK-Firmenlaufs sehr gut aus. Nur ein paar Streckenposten wären noch gut, sagt Brigitte Klein. Auch die werden sich indes bis zum 16. Juni noch finden, da ist sich Klein sicher.

Das Programm für den Abend in der Lüdenscheider City wollen die Turbo-Schnecken und die AOK im Laufe dieser Woche im Detail vorstellen.

Ein Warm-up vor der Bühne auf dem Rathausplatz wird wieder genauso dazugehören wie die Prämierung der kreativsten Lauf-Outfits.

Was darüber hinaus für die große Läuferparty wartet, da müssen sich die Aktiven noch ein wenig gedulden.