Firmen-Haltestellen bei Hueck/Hydro fallen seit Montag weg

Von: Susanne Kornau

Eine neue Schrankenanlage verhindert künftig das Durchfahren der Neuenhofer Straße in Richtung der Hueck-Hydro Firmengebäude. Auch die MVG fährt die Haltestellen, die es auf dem Gelände bislang gab, seit dieser Woche nicht mehr an. © popovici

Zu den Fahrplanänderungen, die die MVG zum 7. August vorgenommen hat, gehört auch die Streichung von zwei Haltestellen der Linie 58.

Lüdenscheid – Diese Linie der Märkischen Verkehrsgesellschaft (MVG) machte bislang auf ihren täglichen Touren zwischen Kulturhaus und Brügge und zurück einen Abstecher in die Neuenhofer Straße. Dort hielt sie dann zu bestimmten Zeiten an den Firmen-Haltestellen Hueck Pförtner und Hueck Profillager – vor allem für Mitarbeiter dürfte das eine komfortable Regelung gewesen sein. Das war bislang montags bis freitags dreimal täglich (frühmorgens mittags, abends) der Fall, zusätzlich gab es freitags einen nachmittäglichen Stopp an der Haltestelle Profillager.

Als Begründung führt die Märkische Verkehrsgesellschaft an, dass eine Befahrung der Neuenhofer Straße für ihre Busse nicht mehr möglich sei. Der Nachmittagstermin fällt demzufolge aus, weil es keinen Bedarf mehr gebe: Die Arbeitsschluss-Zeiten bei der Firma Hueck hätten sich offenbar geändert.

Baumaßnahmen auf Werksgelände

Ein Sprecher der Firma Hueck/Hydro teilt auf Nachfrage mit, dass derzeit an der Neuenhofer Straße sowie auf dem Werksgelände einige Baumaßnahmen stattfänden, „die zur Erhöhung der Sicherheit für Mitarbeiter und Passanten dienen“ - ein betont wichtiges Anliegen für den neuen Eigentümer. Dazu gehört eine Schrankenanlage, die die Zufahrt regelt. Ein MVG-Sprecher weist auf Nachfrage darauf hin, dass die Linie 58 auch weiterhin regelmäßig Haltestellen an der Talstraße in Werksnähe bediene; lediglich der gewohnte zusätzliche Schlenker in die Neuenhofer Straße zu bestimmten Zeiten falle weg. Der Talstraßen-Halt sei somit zeitlich flexibler.

Der traditionsreiche Lüdenscheider Aluminiumspezialist Hueck mit seinen Standorten an der Loher Straße (Hueck System) und in der Elspe (Hueck Extrusion) wurde zu Jahresbeginn bekanntlich von der Unternehmensgruppe Norsk Hydro Asa mit Sitz in Oslo übernommen.