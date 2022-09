Finanzielle Sorgen: Kita geht in Betrieb, aber Weiterbau muss ruhen

Von: Kerstin Zacharias

Freude und Sorge zugleich: Jörg Fengels (rechts) berichtete den Gästen zum einen von der erfolgreichen Inbetriebnahme der Kita St. Medardus am Hüttenberg, wies zugleich aber auch auf die weiterhin bestehende Finanzlücke hin, die einen Baustopp der Wohngruppe zur Folge hat. © Zacharias, Kerstin

Auch wenn an der einen oder anderen Stelle noch gearbeitet wird: Zum 1. August hat die neue Kita St. Medardus am Hüttenberg, wie sie nun offiziell heißt, ihren Betrieb aufgenommen. Allerdings: Die Fertigstellung der angrenzenden Wohngruppe muss ruhen.

Lüdenscheid - „Aus dem Baby ist etwas geworden“, sagt Stefan Schulte, Vorsitzender der Gesellschafterversammlung, und blickt auf den farbenfrohen Neubau, der in den vergangenen Monaten am Hüttenberg entstanden ist – und der ihm und seinen Mitstreitern der Gemeinde St. Medardus ein Herzensanliegen sei.

Zwar wird am Außenbereich der neuen Kita noch gearbeitet, wartet auch die Küche noch auf ihre Inbetriebnahme, doch hat die neue Einrichtung in Trägerschaft des Haus St. Josef zum 1. August ihren Betrieb aufgenommen. Im Gegensatz zu der ebenfalls geplanten Wohngruppe: Deren Fertigstellung ruht.

Bürgermeister-Besuch: Verantwortliche schildern die Herausforderungen

Vor welchen Schwierigkeiten die Verantwortlichen während der Bauzeit standen, welche Herausforderungen es zu überwinden galt und vor welchen Hürden sie jetzt noch stehen, davon berichteten sie am Montagmorgen Bürgermeister Sebastian Wagemeyer und Fachbereichsleiter Matthias Reuver, die sich selbst ein Bild von der neuen Kita machten.

„Die Eltern haben damals schon eine Wundertüte gebucht“, erinnert sich auch Einrichtungsleiter Lutz Lüsebrink, schließlich hatten sie ihr Kind für eine Kita angemeldet, die noch gar nicht existierte. Doch ihr Mut hat sich ausgezahlt, die Rückmeldungen der Eltern seien vielfach positiv.

60 Kinder im Alter zwischen einem Jahr und sechs Jahren werden seit einem guten Monat am Hüttenberg „eingewöhnt“ und füllen den Neubau mit Leben. „Eine Eingewöhnung für 60 Kinder und nicht zuletzt ein ganzes Team, das ist schon eine Herausforderung“, weiß auch Jörg Fengels, der froh ist, nicht nur genügend Fachkräfte, sondern zudem ein „ausgewogenes Team“ gefunden zu haben.

Finanzielle Nöte aufgrund gestiegener Baukosten

Ob dies auch im Hinblick auf die neue Wohngruppe gelingen wird, das steht derzeit noch in den Sternen, denn: Die finanziellen Nöte, die sich aus den explodierenden Baukosten entwickelt hatten (wir berichteten), sorgen derzeit dafür, dass es in dem Rohbau nicht weitergehen kann.

Die dafür vorgesehenen finanziellen Mittel seien in die Fertigstellung der Kita geflossen. 250 000 Euro wären laut Fengels nötig, um die Bautätigkeit wieder aufzunehmen. Denn nach wie vor haben die Verantwortlichen ein Interesse daran, den Betrieb der Wohngruppe im Frühjahr 2023 aufzunehmen.



Zur Erinnerung: Von Anfang an war nicht allein eine viergruppige Kita für bis zu 75 Kinder geplant, sondern auch eine Wohngruppe für bis zu sechs Mädchen und Jungen, die das stationäre Angebot des Hauses St. Josef speziell für die Jüngsten erweitern sollte. Ein Appartement innerhalb der Wohngruppe sowie ein zweites für Familienangehörige sollten das Vorhaben abschließen.



Während man sich also in der Kita nebenan – die sich nun offiziell St. Medardus am Hüttenberg nennt – an den schönen Dingen erfreuen kann, bleiben die finanziellen Sorgen für den Träger bestehen. Denn auch eine Anfrage des SPD-Landtagsabgeordneten Gordan Dudas zur Anpassung der Fördersätze durch das Land machte – zumindest für das nun abgeschlossene Projekt – keine großen Hoffnungen.

Verwaltungsvorlage in Arbeit: „Wollen Träger nicht alleine lassen“

Doch auch Bürgermeister Wagemeyer weiß, welch „hohen Wert“ die Einrichtung für die Stadt-Gesellschaft haben und wie wichtig auch die Trägervielfalt sein kann. Daher werde derzeit auf Verwaltungsebene ein Vorschlag erarbeitet, wie dem Träger finanziell geholfen werden könnte.

„Wir werden die Lücke natürlich nicht füllen können, wollen den Träger aber auch nicht alleine lassen“, kündigte Reuver zeitnah eine entsprechende Vorlage für die Politik an.