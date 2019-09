Biergartensaison endet bei Dahlmann im Saal

Lüdenscheid – Mit zwei Veranstaltungen sollte am kommenden Wochenende die diesjährige Konzert-Saison im Dahlmann Biergarten beendet werden. Die Wetterprognosen für Freitag und Samstag – kalt und teilweise regnerisch – machen den Open-Air-Veranstaltungen einen Strich durch die Rechnung. Deshalb hat das Team beschlossen, beide Konzerte in den Saal zu verlegen.

Damit es auch dort gemütlich wird, spielen die Künstler nicht auf der eigentlichen Bühne, sondern auf einem kleinen Podest im Saal. Los geht es am Freitag ab 21 Uhr (Einlass 20 Uhr) mit Rockmusiker Dimmy Latecomer. Am Samstag spielt das Duo Whiskerlad bereits ab 19.30 Uhr (Einlass ab 18.30 Uhr) schottische und irische Folk Music.

Für beide Konzerte beträgt der Eintritt jeweils 5 Euro. Die Künstler würden sich freuen, wenn die Gäste darüber hinaus etwas spenden würden.

Dimmy ist Sänger, Gitarrist und Saxofonist aus Düsseldorf. Als Oneman-Band interpretiert er die Hits der 70er-, 80er- und 90er-Jahre sowie aktuelle Rock-Highlights. Am Samstag wird dann mit irischer und schottischer Musik – sowie mit irischem Bier und Whisky – im Saal gefeiert.

Das Duo Whiskerlad verspricht, all die Lieder im Gepäck zu haben, die man in einem Irish Pub erwartet. Paddy Gee (Gesang, Gitarre, Tenor Banjo) war einer der Motoren der Kilkenny Band und Gründer der auch in Lüdenscheid bekannten Gruppe Ten Pints After. Marc Hopper (Gesang, Gitarre, Bodhran) ist Gründungsmitglied und Frontmann der erfolgreichen Folkband An Spiorad.