Georg Krumm zeigt Bilder aus Kanada

Lüdenscheid - Kanada steht für Größe, Freiheit, unbegrenzte Möglichkeiten und Abenteuer, weit weg von überfüllten Autobahnen und Stress. So sehen es viele, und so wundert es nicht, dass Jahr für Jahr mehr Menschen aus dem überfüllten Deutschland dorthin aufbrechen, um ihr ganz persönliches Abenteuer zu erleben.

Für den Fotografen Georg Krumm bedeutet Kanada nach eigenem Bekunden viel mehr. In keinem anderen Land hat sich der Filmemacher öfter und länger aufgehalten als in Westkanada und Alaska. Ausschlaggebend für die Idee, eine Dia-Show nur über Westkanada und Alaska zu machen, war ein Flug von Juneau nach Anchorage.

Zu sehen ist sie am Mittwoch, 24. Januar, ab 20 Uhr im Kulturhaus. Der Blick aus 11 000 Metern Höhe ging über das fast wolkenlose Küstengebirge im Südosten Alaskas. Fast zwei Stunden ging es über die vereisten Berge und zahllosen Gletscher, die sich in mächtigen Strömen bis in den Pazifik ergießen.

So führt die Dia-Show von Vancouver nach Vancouver Island, Heimat der großen Küstenregenwälder, der Schwertwale und der Lachse. Über die Coast Mountains British Columbias hinweg waren die Rocky Mountains an der Grenze zur kanadischen Provinz Alberta das Ziel. Dort liegen die wohl schönsten Nationalparks West-Kanadas. Sowohl der Banff und Jasper Park, aber auch der Waterton Lakes Park im Süden an der Grenze zur USA seien echte Traumziele, so Krumm: „Heute führt eine der wichtigsten Routen viele Touristen über den Alaska-Kanada-Highway hinauf in den Yukon und Alaska.“

Karten für die Diashow im Panoramaformat sind im Vorverkauf im Ticketshop der Lüdenscheider Nachrichten im Medienhaus an der Schillerstraße und im Reisebüro Kattwinkel für 14 Euro zu haben. An der Abendkasse kosten sie 15 Euro.