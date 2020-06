Filmdreh am Brügger Bahnhof: "Undine" kommt nun ins Kino!

Dreharbeiten am Brügger Bahnhof: Der Film "Undine" kommt nun in die Kinos - und wird auch in Lüdenscheid gezeigt (Archivfoto).

Lüdenscheid - Filmregisseur und Drehbuchautor Christian Petzold und sein Team drehten im Sommer 2019 Szenen für den Film "Undine". Schon bald wird der Film im Kino auch in Lüdenscheid über die Leinwand flimmern. Zum Hauptcast gehören Paula Beer, Franz Rogowski und Jacob Matschenz.

„Eine Liebesgeschichte muss man nicht in Rom oder Paris erzählen – das geht auch hier“, hatte der deutsche Filmregisseur und Drehbuchautor Christian Petzold im Juli 2019 am Rande seiner Dreharbeiten auf dem Bahnsteig in Brügge erklärt.

Der Filmstart für „Undine“ war für den 26. März geplant, nun wird er nach der corona-bedingten Schließung der Kinos ab dem 2. Juli auch im Filmpalast Lüdenscheid gezeigt. In den Hauptrollen: Paula Beer, Franz Rogowski und Jacob Matschenz.

Im Sommer 2019 waren Regisseur Petzold und sein 50-köpfiges Team für zwei Tage zu Gast in Lüdenscheid, um auf dem Brügger Bahnsteig vor allem Liebes- und Abschiedsszenen zu drehen. „Dafür brauchten wir einen romantischen Bahnhof“, sagte Petzold damals.

Denn obwohl die Geschichte der Stadthistorikern Undine insbesondere in Berlin spielt, habe sich Regisseur Petzold bewusst auch für Filmszenen im Sauerland entschieden. In Haan nahe Wuppertal großgeworden, verbrachte der heute 58-Jährige früher auch Zeit in Lüdenscheid. „Das Sauerland ist für mich immer ein Bezugspunkt gewesen.“