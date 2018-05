Johnny-Mauser-Film im Internet abrufbar

Lüdenscheid - „Der ganze Ordner hatte 336 Gigabyte. Ich hab bestimmt einen ganzen Monat lang geschnitten.“ Fabian Kernbach lädt am Samstag den „Johnny-Mauser-Film“ ins Internet. Unter der Web-Adresse www.johnny-mauser.com soll der 70 Minuten lange Streifen abrufbar sein.

Zu sehen war der Film bereits einmal öffentlich im Rahmen der Ausstellung „Home“ in den Museen der Stadt am Sauerfeld. Ende März waren Fabian Kernbach und Phillip Nieland, die einstigen Betreiber des Clubs Johnny Mauser, beeindruckt von dem großen Andrang zur Premiere des Films über ihren Club. Das Werk, das Max Mesch gefilmt hatte, wurde auf einer großen Leinwand gezeigt, und die Johnny-Mauser-Familie sowie Freunde und Gäste des Clubs kamen in Scharen.

Kernbach: „Das ist eine Mischung aus Partyszenen und Interviews und unser Abschiedsgeschenk an unsere Fans.“ Über Monate sichteten die Johnny-Mauser-Betreiber das gefilmte Material, bis am Ende der Streifen „vorführfertig“ war. Der Film vereint Impressionen aus dem Clubleben des Johnny Mauser mit Interviews von Künstlern, Mitarbeitern und Gästen - „viele davon waren im Club beschäftigt“, so Kernbach. Betriebsleiter, Türsteher, Bedienung oder die „Dame an der Kasse“ – alle kommen zu Wort. Auch die prominenten Protagonisten am DJ-Pult wie Ante Perry oder Olli P. erzählen und loben die Atmosphäre im Club, dessen Inventar zum Teil nach der Schließung in die Ausstellung „Home“ transportiert wurde. Dort wurde ein Szenario des Johnny-Mauser-Clubs wieder aufgebaut.