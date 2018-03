Film über das Johnny-Mauser

+ © Othlinghaus Laden zur Filmvorführung ein: Phillip Nieland, Fabian Kärnbach, Uli Tütemann und Tom Groll. © Othlinghaus

Lüdenscheid - Anfang Januar 2018 schlossen sich die Pforten des Johnny-Mauser-Clubs für immer. Teile der Einrichtung sind derzeit vorübergehend in die Ausstellung „Home“ im Museum integriert. Am Freitagabend können sich die Fans des Clubs aber auch noch auf andere Weise an die beliebte Location erinnern.