Filialen im Stern-Center und an Kölner Straße: Drogeriekette dm verteilt Geld

Lüdenscheid - Bereits zum vierten Mal hatte die Drogerie-Kette dm am 28. September zu einem bundesweiten Spendentag aufgerufen – um unter dem Motto „Jetzt Herz zeigen!“ lokales Engagement zu unterstützen.

Und wie schon in den vergangenen Jahren profitierten auch wieder zwei Lüdenscheider Organisationen von der Aktion: Jeweils einen Scheck über 672,78 Euro überreichte Daniel Kühnert, Leiter der dm-Filialen im Stern-Center sowie an der Kölner Straße, nun an Stefanie Schröder, Sprecherin des Stadtjugendrings, sowie an Ursel Kaußner, Brigitte Switala und Guntram Behle von der Ehrenamtbörse. „Wir freuen uns sehr, dass wir wieder Berücksichtigung gefunden haben.“