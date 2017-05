Fiktive Leitstelle löst Alarm für Übung aus

Lüdenscheid - Rettungskräfte müssen immer voll bei der Sache sein, alles andere ausblenden und sich auf das konzentrieren, was der Einsatz erfordert, egal aus welcher Situation die Alarmierung sie herausholt: Am Wochenende trainierten genau das 21 aktive Mitglieder des Deutschen roten Kreuzes (DRK) im Rahmen einer 24-Stunden-Übung. Dabei hatten sie keine Ahnung, welche Szenarien ihnen die Organisatorinnen Lena Halbach und Jasmine Schertel wohl präsentieren würden. Bekannt war, dass der Dienst einer 24-Stunden-Schicht simuliert werden sollte.

Der Höhepunkt der Übung, an der zehn Beobachter des DRK teilnahmen, begann etwa zur Halbzeit am Samstagabend: Über eine eigens eingerichtete fiktive Leitstelle, die alle Mitstreiter über eine App auf dem Handy alarmierte, wurden die Einsatzkräfte zu einem Unfall mit drei Autos, fünf Insassen und etlichen weiteren Beteiligten an die Dammstraße gerufen. Alarmiert wurden auch 14 Feuerwehrleute vom Löschzug Stadtmitte. An der Einsatzstelle bot sich ein verheerendes Bild, authentisch in Szene gesetzt von Mitgliedern des Jugend-DRK.

Geübt wurde, wie mit Pkw-Insassen mit verschiedenen Verletzungen umzugehen ist – von der Crash-Rettung, bei der die Person umgehend aus dem Wagen geborgen werden muss bis zur höchst sensiblen Bergung bei einer möglichen Wirbelsäulenverletzung war alles dabei. Hinzu kamen eine schwer verletzte Person außerhalb der Autos und mehrere Zeugen, die unter Schock standen und verwirrt umherliefen. So entstand das Szenario eines „Massenanfalls von Verletzten“ (Manv).

Ein Sammelplatz für alle Verletzten wurde am Einsatzort eingerichtet. Von dort aus erfolgte der Transport in ein fiktives Krankenhaus, das am DRK-Heim an der Hochstraße eingerichtet war. „Die meisten Übungen enden vor dem Transport – wir wollten auch diesen Schritt miteinbeziehen“, erklärte Jasmine Schertel. Dafür, wie für das gesamte Szenario, habe es positives Feedback von den Teilnehmern gegeben. Die Beobachter waren in allen Teilen der Übung involviert und konnten ihrerseits direkte Rückmeldungen geben.

Rund vier Stunden, von circa 19 bis etwa 23 Uhr, dauerte dieser Teil des 24-Stunden-Trainings. und obwohl der Großübung bereits Workshops mit Fahrertraining, zu Trauma-Management und Reanimation sowie simulierte Einsätze im Bereich Sanitätsdienst, Technik und Sicherheit und Betreuung vorangegangen waren, seien alle voll konzentriert bei der Sache gewesen, lobte Jasmine Schertel. Ein solches Übungspensum sei schon ungewöhnlich. Mitgemacht haben DRKler aus Lüdenscheid, Brügge, Altena, Schalksmühle und Halver.