„Public Gaming  &  Open-Air-Kino“ in der Altstadt

Der Graf-Engelbert-Platz wird am 24. Juni Freiluft-Kinosaal und Fifa-Stadion zugleich.

Lüdenscheid - Freiluftflair – für Fußballstadien ist das Standard, für Kinos eher selten. Eine Kombination aus beidem soll nun am 24. Juni für eine Belebung der Altstadt sorgen. Daher lädt das Lüdenscheider Stadtmarketing (LSM) gemeinsam mit Partnern zum „Public Gaming & Open-Air-Kino“ auf den Graf-Engelbert-Platz ein. Plan B gibt’s nicht: „Das Wetter wird schön.“

Das ist einerseits eine Fortsetzung der sommerlichen Kinoabende unter freiem Himmel, die in den Vorjahren auf dem Rathausplatz oder auch im Rosengarten stattfanden.

Diesmal also sollte es die Altstadt sein, denn hier sei eine Belebung durchaus gewollt, betont Katja Schlorff (LSM). Andererseits kombiniert die LSM das Freiluftkino erstmals mit einem Fifa-Turnier.

Fifa-Finale zwischen den Filmen

Derzeit liefen in acht Lüdenscheider offenen Kinder- und Jugendeinrichtungen Qualifikationsturniere fürs Fifa-Finale, das dann von den Computerspiel-Spielern auf der Großleinwand ausgetragen werde, erläutert Maximilian Lappe (Jugendtreff Stern-Center). Das Spiel wird zwischen den beiden Filmen ausgetragen. „Vier Stunden sollten reichen“, schätzt Lappe.

"Zoomania" und "The Jungle Book"

Der Tag beginnt um 12 Uhr mittags mit dem Kinderfilm „Zoomania“ und geht abends mit der Realverfilmung „The Jungle Book“ auf Deutsch weiter. Deshalb habe man der Veranstaltung auch das Motto „Dschungel“ gegeben, was sich in Deko und bei Getränken widerspiegeln soll.

Platz für rund 300 Gäste

Zwischen den Filmen, um 14 Uhr, beginnt das Fifa-Endspiel. Da bereits in acht Jugendeinrichtungen die Vorrunden ausgetragen wurden, hoffen die Veranstalter auf viele Fans, die ihre Spieler auf dem Engelbert-Platz unterstützen. Plätze für rund 300 Leute seien vorhanden.

Schließlich geht es nicht nur um Ruhm und Ehre, sondern dank des Sponsors, Saturn-Geschäftsführer Klaus Giljohann, gibt es auch Preise für die drei besten Spieler (je einen „Fifa 2018“-Gutschein sowie 150 (Platz 1), 100 (Platz 2) bzw. 50 Euro (Platz 3) und 300, 200 bzw. 100 Euro für die Einrichtung, für die sie antreten. Saturn bietet sich auch als Ersatzspielort an, falls das Wetter wirklich nicht mitspielt. Das Open-Air-Kino wird wieder von Burger King gesponsert.

LED-Leinwand im Bereich der Bücherei

Erleichtert würden solche Veranstaltungen mittlerweile dadurch, dass die LSM nun über eine eigene Großleinwand verfüge. Die LED-Leinwand soll im Bereich der Bücherei aufgebaut werden, allerdings ohne den Eingang zu versperren: Sie soll sich über die linke Seite von Optik Mühlenberg bis zur Brunnenplatte ziehen.

Umliegende Gastronomen eingebunden

Julia Wilksen (Jugendkulturbüro) freut sich, dass die umliegenden Gastronomen in die Veranstaltung eingebunden seien. Zusätzlich biete der Jugendtreff Waffeln und Popcorn sowie alkoholfreie Getränke an. Als besonderen Kick bemüht sich Maximilian Lappe derzeit noch darum, einen Profi-Fifa-Computerspieler von Schalke auf den Engelbert-Platz zu holen: „Eventuell klappt das.“

Noch drei Quali-Turniere

Wer jetzt noch Lust bekommen hat, selbst anzutreten, kann das auf einem der drei verbleibenden öffentlichen Quali-Turniere versuchen: am 9. Juni (Audreys), am 10. Juni (CVJM Rathmecke-Dickenberg) und am 16. Juni (Knast, Buckesfeld). Dafür gilt: „Einfach zu den Öffnungszeiten da sein.“