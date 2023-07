Laura Bänke (19) findet ihr Studium an der FH „unfassbar spannend“

Von: Susanne Kornau

Teilen

Laura Bänke kombiniert ihr duales Studium an der FH Südwestfalen mit der Arbeit in einem Ingenieurbüro. © extern

SERIE Die Bergstadt als Studentenstadt – viele können sich das nicht so recht vorstellen, obwohl die Kreisstadt seit rund zehn Jahren jüngster Standort der Fachhochschule Südwestfalen ist.

Lüdenscheid – Doch es ist in erster Linie ein Arbeitsverhältnis, das Stadt und Studenten seitdem eingehen. Vom Pulsieren großer, alter Universitätsstädte mit ihren Studentenvierteln, dem quirligen Leben und einer stets frisch gespeisten jungen Szene ist Lüdenscheid weit entfernt. Das liegt sicherlich auch daran, dass viele Studenten zwischen Hagen und Lüdenscheid pendeln, wo die höheren Semester absolviert werden. Manche studieren nebenberuflich, ein Wohnortwechsel ist nicht vorgesehen. Trotzdem bleiben viele Absolventen mit Lüdenscheid dauerhaft verbunden, nicht zuletzt, weil die Stadt Sprungbrett in ihren maßgeschneiderten Beruf war.

Mitten im Geschehen

Das gilt in besonderer Weise für den Studiengang „Wirtschaftsingenieurwesen – Energie und Gebäude“. Er bietet die Chance, den Herausforderungen durch Klimawandel, Ressourcenmangel und Nachhaltigkeitsanspruch tatkräftig und fundiert zu begegnen. Warum sich junge Leute für diesen Weg entscheiden, welche Perspektiven er bietet und wie die Erfahrungen sind, das ist Anlass für eine Kurzserie.

Nach dem Abi ging Laura Bänke zielstrebig vor: Die 19-Jährige hat eine Firma für ein duales Studium gesucht – und gefunden. Da ist sie nun, mitten im Geschehen, in einem Ingenieurbüro für technische Gebäudeausrüstung, der Fuchs Planungsgesellschaft in Siegen. Die junge Frau strahlt, wenn sie von ihrem neuen Aufgabengebiet erzählt. Sie kombiniert ihr Teilzeitstudium an der Fachhochschule mit der Praxis. Zwei- bis dreimal in der Woche in der Firma, zwei- bis dreimal in der FH, das funktioniert ganz gut. Viereinhalb Jahre hat sie eingeplant, der praktische Anteil ist hoch.

Die gebürtige Olperin hatte einen naturwissenschaftlichen Schwerpunkt in der Schule, hat aber schnell festgestellt: „Kaum etwas davon ist hier noch wichtig. Es ist alles viel interessanter, umfangreicher und spezifischer.“ Sie fühlt sich „komplett wohl“ und ganz in ihrem Element: „Es interessiert mich unfassbar, wie was im Gebäude genau funktioniert.“ Die Grundlagen hat der Alltag zuhause gelegt: Ihr Vater hat immer viel selbst gemacht. Ob Photovoltaik-Anlage oder beheizbarer Pool – es gab immer etwas zu tun und Zusammenhänge zu erforschen. Nun forscht sie mit System: „Ich will das jetzt ganz genau wissen.“

Seitens der Firma darf sie mit auf die Baustelle, sitzt in Besprechungen, bearbeitet Aufgaben, zeichnet für ein paar Projekte, übt sich in Berechnungen, wie genau ein Lüftungsgerät ausgelegt werden muss. Unter anderem. „Wie Puzzlesteine, die sich zusammensetzen“, kommen ihr die kombinierten Erkenntnisse aus den FH-Modulen und der Praxis vor.

Die Entscheidung für den Fachhochschul-Studiengang hat sie gemeinsam mit der Firma Fuchs getroffen: „Da war direkt alles klar, wir haben keine Alternative gesucht.“ Nach dem Studium wird sie auf jeden Fall noch drei Jahre bei Fuchs bleiben, doch bis dahin ist es noch ein längerer Weg. Jetzt gilt es erst einmal „herauszufinden, warum was wie ist. Da bin ich neugierig“.

„Ein Einzelner zählt“

Sie fühlt sich in ihrer kleinen FH-Gruppe „megawohl“, schwärmt von Versuchsreihen in Thermodynamik und anderen Einblicken, die alles um sie herum gerade so „unfassbar spannend“ machen. Der Anschluss war schnell da, die Kontakte findet Laura Bänke bereichernd. „Frau Wehmeier (Anm. der Redaktion: Prof. Dr.-Ing. Anne Wehmeier, Fachrichtung Gebäudekonstruktion und energieeffiziente Gebäudeplanung im Studiengang) gestaltet es sehr offen und herzlich. Damit habe ich nicht gerechnet, dass es so locker ist. Ein Einzelner zählt.“

Die Zahl der Kommilitonen ist im 2. Semester etwas geschrumpft, auf rund ein Dutzend, darunter drei Frauen. „Aber das macht keinen Unterschied.“ Allen geht’s um die Sache. Die Herangehensweise sei durchweg sehr ehrgeizig und diszipliniert. Die anderen im Studiengang seien etwa in ihrem Alter, einige hätten zuvor schon eine Lehre gemacht „in einem Bereich, dem wir mal begegnen werden“. Sie kann’s kaum erwarten.