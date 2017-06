Feurige Sache: Cocktails und Löschübung beim Fest der Brügger Brandschützer

+ Spektakuläres Bild für das Publikum: Bei einer Übung während des Fests demonstrierten Brügger Wehrleute die Löschung einer brennenden Holzhütte.

Lüdenscheid - Sie gehören zu Lüdenscheid wie Pils und Potthucke: die Feuerwehrfeste in der Stadt. Mit der Party des Löschzugs Brügge stand am Wochenende wieder ein solches Ereignis an. Das warme Sommerwetter begünstigte dabei das Treiben rund um Feuerwehrgerätehaus am Brügger Bahnhof. Soll heißen: Etliche Menschen aller Altersstufen suchten bei der Festivität Zerstreuung vom Alltag.