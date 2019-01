Silvesterfeuerwerk war vermutlich die Ursache für einen Brand in Lüdenscheid.

Lüdenscheid - Zwei Brände verzeichnete die Polizei in Lüdenscheid. Mindestens in einem Fall waren Silvesterböller vermutlich Ursache für das Feuer.

Am Dukatenweg vernichtete ein Feuer am Neujahrstag kurz nach 3 Uhr einen grünen Papiercontainer. Ursache des Brandes ist vermutlich eine verschossene Feuerwerksbatterie, die im Container entsorgt wurde dort dann wieder Feuer fing.

An der Parkstraße in Brügge wurde am Sonntag der Mülleimer einer Bushaltestelle angezündet.