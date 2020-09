Binnen 15 Minuten: Feuerwehr-Einsätze im Stern-Center und Zeppelin-Gymnasium

[Update, 8.45 Uhr] Zwei Einsätze binnen 15 Minuten gab es für die Lüdenscheider Feuerwehr am Dienstagmorgen. Zunächst löste ein Rauchmelder im Zeppelin-Gymnasium am Staberg aus, dann rief die Brandmeldeanlage im Stern-Center zum Einsatz.

Mit einer großen Aufregung begann am Dienstag der Tag für die Schüler des Zeppelin-Gymnasiums an der Staberger Straße. Kurz nach Unterrichtsbeginn löste ein Rauchmelder im Gebäude aus. Der Löschzug Stadtmitte der Lüdenscheider Feuerwehr wurde alarmiert. Die Schüler mussten das Gebäude umgehend verlassen und sich auf dem Schulhof des benachbarten Geschwister-Scholl-Gymnasiums versammeln.

+ © Nougrigat Vor Ort konnten die Einsatzkräfte der Feuerwehr dann aber schnell Entwarnung geben. Ein Brand war im Lüdenscheider Zeppelin-Gymnasium nicht ausgebrochen. Ein technischer Defekt war nach ersten Erkenntnissen Ursache dafür, dass der Rauchmelder ausgelöst hatte.

Noch während sich der Löschzug Stadtmitte am Staberg befand, gab es für ihn den nächsten Alarm. Im Stern-Center in Lüdenscheid an der Altenaer Straße löste die Brandmeldeanlage aus.

In der Lieferzone hatte ein Fahrer die Höhe seines Lkw falsch eingeschätzt. Er war mit seinem Fahrzeug daraufhin gegen einen Sprenkler der automatischen Löschanlage gefahren und hatte ihn beschädigt.

Durch den Wasserverlust und den damit zusammenhängenden Druckabfall im System löste die Brandmeldeanlage aus. Die Feuerwehr stellte die Anlagen ab und demontierte den Sprenkler.

Wir berichten weiter.