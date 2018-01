Feuerwehreinsatz: Viel Rauch an der Nottebohmstraße, aber keine Verletzten

In einem Maschinenbau-Unternehmen

In einem Betrieb auf der Nottebohmstraße ist es zu einer starken Rauchentwicklung gekommen.

[Update 16.21 Uhr] Lüdenscheid - In einem Maschinenbau-Unternehmen an der Nottebohmstraße ist es am Dienstag zu einer starken Rauchentwicklung gekommen. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort. Verletzte gab es zum Glück nicht.