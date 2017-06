Lüdenscheid - Durch eine Fettexplosion auf dem Herd geriet am Dienstag gegen 16.30 Uhr eine Dunstabzugshaube in einer Wohnung an der Schlittenbacher Straße in Brand.

Die Bewohner löschten das Feuer, bevor die Feuerwehr eintraf. Nach Angaben der Feuerwehr erlitten drei Bewohner und ein Nachbar – zwei Männer und zwei Frauen mittleren Alters – leichte Rauchvergasvergiftungen. Sie wurden ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr kontrollierte die Wohnung mit einer Wärmebildkamera.