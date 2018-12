B 229 wegen Feuerwehreinsatz gesperrt

Gasleck entdeckt

Lüdenscheid - Seit Sonntagvormittag ist die Werdohler Landstraße (B 229) in Höhe Augustenthal voll gesperrt. Die Feuerwehr und weitere Einsatzkräfte sind mit einem Großaufgebot vor Ort, weil ein großes Leck in der Hauptleitung der Gasversorgung entdeckt wurde. Evakuierungen sind bislang nicht nötig. Gegen Mittag wurde noch ein weiterer Einsatz wegen unklarer Rauchentwicklung an der Werdohler Straße in Lüdenscheid gemeldet.