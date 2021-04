Feuerwehreinsatz in Mehrfamilienhaus in Lüdenscheid

Winkhauser Straße komplett gesperrt

+ © Olaf Moos Feuerwehreinsatz an der Winkhauser Straße in Lüdenscheid.jpg © Olaf Moos

Feuerwehreinsatz in Lüdenscheid: Die Einsatzkräfte rückten am Freitagmorgen zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Winkhauser Straße aus. Die Straße ist komplett gesperrt.

Gegen 8.45 Uhr wurde die Lüdenscheider Feuerwehr wegen eines Brandes in einem Mehrfamilienhaus an der Winkhauser Straße alarmiert. Dort brannte nach ersten Informationen vor Ort eine Waschmaschine.

Die Bewohner des Hauses mussten evakuiert werden. In der betroffenen Wohnung selbst befand sich zum Zeitpunkt des Brandes allerdings keine Person. Nur eine Katze retteten die Einsatzkräfte aus der Wohnung.

Die Winkhauser Straße ist für den Einsatz zwischen dem Frankenplatz und der Graf-von-Galen-Straße voll gesperrt.

Wir berichten weiter.