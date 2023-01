Feuerwehreinsatz in Lüdenscheid: Pkw brennt in Garage

Von: Stefan Herholz

sll1801_brand_wislade2.jpeg © Cedric Nougrigat

Feuerwehreinsatz am Dienstagmittag in Lüdenscheid: Die Einsatzkräfte löschen derzeit ein Fahrzeug, das in einer Garage steht. Unklar ist, ob sich eventuell auch Gasflaschen in der Garage befinden.

Die Lüdenscheider Feuerwehr wurde am Dienstagmittag zu einem Einsatz an den Wislader Weg gerufen. Dort war in einer Garage aus noch ungeklärter Ursache ein Fahrzeug in Brand geraten.

Nach ersten Informationen vor Ort könnte es sein, dass sich auch Gasflaschen in dem Gebäude befinden. Deswegen setzen die Feuerwehrkräfte beim Löschen auch Wärmebildkameras ein, ob die Situation einschätzen zu können.

Wir berichten weiter.