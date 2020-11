+ © Henrik Wiemer Feuerwehreinsatz an der Hochstraße in Lüdenscheid. © Henrik Wiemer

Feuerwehreinsatz in der Lüdenscheider Altstadt: Am Montagmittag wurden die Einsatzkräfte der Lüdenscheider Feuerwehr alarmiert, weil es in einem Elektrounterverteiler eines Hauses an der Hochstraße vermeintlich brannte.