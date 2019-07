Glutnest und Gasalarm: Feuerwehr lobt aufmerksame Anwohner

Lüdenscheid - Lob für aufmerksame Anwohner gibt es von der Feuerwehr. Am Sonntag wurden die Einsatzkräfte zweimal alarmiert, um schließlich wieder schnell Entwarnung zu geben, aber es hätte auch anders ausgehen können.

Das gilt insbesondere für einen Einsatz in der Kleingartenanlage Oeneking am Morgen. Anwohner hatten dort eine Rauchentwicklung bemerkt. Das Glutnest war letztlich nut etwa einen halben Quadratmeter, hätte aber bei der aktuell herschenden Hitze und Trockenheit leicht zu einem großen Feuer werden können. Auf dem schwer zugänglichen Areal wurden zwei Feuerwehrleute mit Löschrucksäcken aktiv.

Am frühen Abend ging es dann zum Dürer Weg. Dort war Gasgeruch in einem Reihenhaus gemeldet worden. Sorgfältige Messungen durch Feuerwehr und Stadtwerke bestätigten den Verdacht nicht.

Für das Autofreie Volmetal war ebenfalls praktische Unterstützung durch die Feuerwehr nötig: Die Abdeckung an den Umleitungsschilder an der Herscheider Landstraße und der Bräuckenstraße musste am Vormittag noch entfernt werden.