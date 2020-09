Gegen 16.40 Uhr gingen mehrere Zeugenhinweise auf eine Rauchsäule über einer Leichtbau-Tennishalle ein. Sie steht auf den Plätzen des LTC 70, wird aber von einer Tennisschule betrieben. Dort war das Feuer bereits entdeckt worden. Ein Tennisschüler bemerkte den Brand unter dem Dachgiebel und informierte den Tennislehrer. Die Feuerwehr rückte mit mehreren Fahrzeugen an.

+ Feuerwehr-Einsatz am Nattenberg. Die Rauchsäule war weithin sichtbar. © Cedric Nougrigat

"Im Dachgiebel brannte ein Elektrolüfter, die Kunststoffteile sind dann nach unten in die Halle getropft und haben Erdreich und Tennisbälle in Brand gesetzt", berichtet Einsatzleiter Tim Hens vor Ort. Mit einem Schnellangriff habe die Feuerwehr den Brand im Dach und auf dem Boden bekämpft und schnell in den Griff bekommen. Verletzt wurde niemand, es entstand Sachschaden.